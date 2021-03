Doposud byly jesenické ratolesti rozprostřeny v několika objektech, což se od příštího školního roku změní a děti budou navštěvovat jediný objekt v Rabasově ulici. Zatím ovšem není jasné, zda od září, či až od druhého pololetí.

„Předpoklad je, že se děti vrátí do školky z dočasného azylu v podobě základní školy v září, nicméně řešíme podání žádosti na druhou etapu výstavby. Pokud s dotací uspějeme, děti se vrátí až na druhé pololetí, neboť druhá etapa by se musela dokončit do konce roku,“ vysvětlil starosta Jesenice Jan Polák.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

V rámci první etapy bude vedle nové přístavby opravena stará budova zevnitř, avšak nebude hotové opláštění, střecha a dojde jen k částečným venkovním úpravám. Novou střechu, opláštění, druhé patro a část venkovních úprav řeší právě druhá etapa.

V současné době jsou v přístavbě hotovy obvodové zdi a nyní se řeší zaklopení stropu, ve stávajícím objektu vily se dokončují nové rozvody vytápění, již hotové jsou rozvody elektřiny. „Měli jsme nějaké problémy se statikou, ale při rekonstrukci starého objektu je to normální. Porušení byla mnohem větší, než jak popisovala projektová dokumentace, ale ne všude šly udělat sondy. Přes určité obtíže, i nepřízeň počasí, by to teď mělo uprašovat,“ věří Polák.

V loňském roce bylo profinancováno zhruba 10 milionů, letos více než dvojnásobek. Město na dotacích obdrželo zhruba dvacet milionů, drtivou většinu od Ministerstva financí, zbytek od kraje.

Ve stávajícím objektu se udělá se nová podlaha, vymění se okna, vznikne nové sociální zázemí pro děti i učitelky a dojde rovněž ke změně zdroje vytápění. V jednopatrové moderní přístavbě bude umístěn hlavní vchod do školky.

Oba objekty budou spojeny propojovacím krčkem, vzniknou zde jedny centrální šatny a počítá se i s venkovní terasou. Nová třída v přístavbě bude mít kapacitu 24 dětí.

První etapa nezahrnuje pouze stavební práce, ale také vybavení včetně nábytku. „Vybavení jsme vysoutěžili zvlášť mimo projekt. Kromě toho jsme si nechali udělat studii interiéru, aby působil celistvě a barvy byly sladěny. Zkrátka aby to mělo nějaký koncept,“ dodal jesenický starosta.

Souhrn krátkých zpráv z Jesenice

Muzeum bude mít novou střechu

Budova Vlastivědného muzea v Jesenici před rekonstrukcí střechy.Zdroj: Deník/Josef RodBudova Vlastivědného muzea v Jesenici se dočká nové střechy. Tu plánuje vedení města Jesenice a v současné době si nechává zpracovat dokumentaci na rekonstrukci. Pobočka sice spadá pod rakovnické Muzeum T. G. Masaryka, avšak objekt je v majetku města. „Nedávno zde byla vyměněná všechna okna, ale technický stav střechy není ideální. Není ještě úplně katastrofální, ale budova novou střechu potřebuje,“ má jasno starosta města Jesenice Jan Polák.

Jeseničtí opraví také lesní cestu

Vedení města Jesenice také plánuje v letošním roce opravit lesní cestu, která se nazývá „ke včelínu“. „Cesta začíná mezi rybníky Fikači a vede směrem na letohrádek Plaveč. Dostali jsme dotaci ze Státního zemědělského finančního fondu, máme již vysoutěženého zhotovitele a nyní probíhá kontrola materiálů které máme poskytnout k dotační smlouvě. V polovině roku by mělo dojít k podpisu a na podzim by se mělo začít s realizací,“ předpokládá starosta Jan Polák.

Bytové domy se zateplí

Možná už v nejbližších týdnech začnou práce na rekonstrukci bytového domu čp. 28 v Jesenici, který je v majetku města a následovat by měla také rekonstrukce bytového domu čp. 47. „Podali jsme žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti obou bytových domů a nyní probíhají hodnocení. Na dům čp. 28 jsme již vysoutěžili zakázku, ale realizace je podmíněna ziskem dotace. Není tedy úplně jasné, kdy přesně se práce rozjedou,“ vysvětlil Jan Polák.