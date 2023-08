Nejvyššího představitele státu pozval vedoucí tábora Václav Vaněček, který ale podle svých slov příliš nedoufal, že by to mohlo vyjít. „Gratulovali jsme po volbách prezidentskému páru a spojili to s pozvánkou. Říkali jsme si, že by to byl krásný dárek k letošnímu dvacátému výročí tábora, ale nic jsme si od toho neslibovali. O to příjemnější překvapení bylo, když na začátku prázdnin přišel telefonát z Hradu,“ řekl Deníku Vaněček.

Děti až do poslední chvíle netušily, kdo za nimi přijede. A řada z nich byla zpočátku vzácnou návštěvou zaskočena. Záhy se ale přestaly ostýchat a na setkání v místní jídelně padala otázka za otázkou.

Například, zda si jako hlava státu vydělává hodně peněz. Petr Pavel táborníkům vysvětlil, že se člověk nestává prezidentem hned po základní škole, ale je potřeba si to poctivě odpracovat.

Zdroj: Jan Lakomý „Moje začátky byly takové, že jsem měl stěží na to, abych mohl normálně fungovat. Až později jsem vydělal více peněz a mohl si koupit, co se mi líbí. Na tom být prezidentem jsou samozřejmě jednou z příjemných věcí i peníze, které nejsou malé, ale než k tomu člověk dojde, je potřeba velkého úsilí.“

O službě ostatním lidem hovořil při zodpovídaní dotazu, proč se rozhodl ucházet o prezidentský úřad. „Bral jsem to vždy tak, že lidé, kteří jsou v čele oddílu, tábora, školy jako ředitel nebo případně i prezident, to dělají proto, aby poskytovali službu ostatním. Aby jim pomohli žít bezpečně a spokojeně. Tak to vidím i v mé pozici, a jelikož jsem si po dlouhých letech v armádě říkal, že ještě mám co nabídnout, nabídl jsem službu všem občanům naší země ve funkci hlavy státu. Velká část z nich si myslela, že to byl dobrý nápad, vhodili mi svůj hlas ve volbách a já se snažím být dobrým prezidentem, dělat, co je správné, i když vím, že se to nebude líbit všem, ale tak už to v životě chodí.“

Babiš byl nepředvídatelný

Padla i otázka, zda byl při prezidentských volbách, především pak v duelu s Andrejem Babišem nervózní. Prezident přiznal, že původně byl nervózní, kdykoli měl vystoupit před větším počtem lidí. „V prvním kole voleb, kde nás bylo více, nebylo to správné napětí, to mě příliš nebavilo. Ale v tom druhém s Andrejem Babišem mě to začalo bavit a na vzájemné klání jsem se těšil a očekával, co z mého protějšku, který je nepředvídatelný, vypadne nového,“ řekl Petr Pavel s úsměvem.

Děti se zajímaly i o jeho vojenskou kariéru, co ho vedlo k přijetí pozvání do Eldoráda nebo zda sám jako malý jezdil na tábory. „Jsme rádi, když můžeme na chvíli utéci z Prahy a přijet třeba na tábor. Právě tyto kontakty s odezvou jsou tou nejpříjemnější části prezidentského úřadování,“ vysvětlil prezident a vzpomínal na své dětství, kdy jezdil rád na putovní tábory.

Na Šumavě pod širákem

„Základnu jsme měli ve stanech s podsadami, kde jsme trávili dvě tři noci, jinak jsme většinou chodili po horách, třeba po Šumavě a spali pod širákem. Byly to skvělé zážitky a nevzpomínám si, že bych někdy po třech týdnech chtěl jet domů.“

Na dotaz, jak dlouho jsou s první dámou párem, odpověděli s Evou Pavlovou společně: „Známe se dlouho, ale spolu jsme od roku 2000. Potkali jsme se v Prostějově, kde jsme oba pracovali. Poprvé jsme se tehdy viděli na ubytovně.“