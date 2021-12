„Poté co mi vyšel pozitivní test v práci, mi doktorka řekla, že platí nové opatření a na PCR test mě má poslat zaměstnavatel. Pozitivní testy už byly vyhozeny, já už do práce nemohla a personální mi řekla, ať jdu na PCR test bez žádanky. Test bych ovšem musela zaplatit. Nakonec mi ji napsal lékař z Mostu, kde jsem dříve bydlela,“ svěřila se se svojí zkušeností Marie Remutová.

Jak potvrdila doktorka Eva Stará, která má ordinaci ve Mšeci, od listopadu platí, že praktičtí lékaři by měli vystavit žádanku na PCR test včetně uvedení IČO zaměstnavatele. „Je to pro nás administrativní zátěž navíc. Nehledě na to, že klient většinou IČO zaměstnavatele neví, je třeba ho dohledat a v tuto chvíli mám v ordinaci jiného pacienta, kterému bych se měla věnovat a na druhém telefonu dalšího klienta,“ popsala Eva Stará, která vidí problém i v tom, že opatření ministerstva zdravotnictví se dostávají k praktickým lékařům se zpožděním. Stejnou zkušenost má i další z praktických lékařek Ivana Ryjáčková. „Při množství práce a administrativy, kterou máme, opravdu nestíháme ještě vyhledávat IČO zaměstnavatele,“ konstatovala.

„Navíc se opatření mění skokovou rychlostí,“ podotkla její kolegyně, rakovnická lékařka Zuzana Adamčeková.

Ta sice uvedla, že v současné situaci by měl vystavit žádanku na testování stále vyšetřující praktický lékař, nicméně od odborných kruhů byl vznesen požadavek praktických lékařů, aby žádanka na PCR testování pozitivně testovaných osob v zaměstnání byla přímo vystavena zaměstnavatelem.

Jak uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová, pokud se praktický lékař z jakéhokoliv důvodu povinnosti vystavit PCR test zdráhá, může zaměstnanec oslovit také závodního lékaře. „Jedná se o lékaře, se kterým má jeho zaměstnavatel nasmlouvané pracovně-lékařské služby. Hygiena může žádanku vystavit také, zaměstnavatel ovšem nikoliv,“ konstatovala mluvčí krajské hygieny.