„Děti, které k nám chodí jednou, dvakrát týdně na jízdy, chtěly spolu strávit více času, když jsou prázdniny. Navíc si po lockdownu, kdy se nikam nechtělo, chtěly užít také něco jiného a dohnat absenci na koních,“ přiblížila Michaela Vašičková.

Tábor byl sice koncipován jako příměstský, přesto se našlo několik dětí, které přespávaly na místě. Nejmladším bylo šest let, nejstarším zhruba třináct, přičemž se z převážné většiny jednalo o dívky. Některé z nich si užily celých pět dní, jiné mohly využít možnosti strávit zde jen vybrané dny.

„Tři čtvrtiny programu bylo věnováno koním. Ať už jízdám, tak i teorii, tedy jako o koně pečovat, lonžovat, vozit se na nich a podobně. Zbylá část byla kreativní,“ doplnila Vašičková.

Děti byly rozděleny do tří skupin dle zkušeností a podle toho se také přizpůsobovaly vyjížďky a tréninky. „Méně zkušené děti měly vyjížďku krokovou, zkušenější jezdily cvalovky. Pokročilejší nejezdily sice každý den, ale o to měly další a zajímavější vyjížďku, přičemž jezdily samostatně v doprovodu na koni,“ popsala druhá z organizátorek Tereza Hudečková.

První den byl kvůli deštivému počasí zaměřen více kreativně. Dívky se věnovaly hobby horsingu, tedy jízdě s koňskou hlavou na tyči, kterou si samy vyrobily. Vyráběly rovněž sádrové odlitky.

Sůl do koupele

V druhém dni vedle jízd vyráběly ratolesti sůl do koupele. „To holky strašně bavilo. Obarvili jsme klasickou mořskou sůl a přidávali různé vůně. Aby se děti rozhýbaly, měli jsme také hodinové cvičení aerobiku, které zakončil populární Jerusalema dance,“ přiblížila Tereza Hudečková. Odpoledne si dívky nazdobily koně a večer následovala taneční karaoke párty. „Tábor jsme měli zaměřený tematicky na Z pohádky do pohádky, takže si děvčata připravila kostýmy a večer v nich tančila a zpívala,“ popsala Michaela Vašičková.

Prostřední den bylo vedle jízd na programu koupání v bazénu, výlet do Olešné na zmrzlinu a večerní stezka odvahy.

Ve čtvrtém dni se v rámci kreativního tvoření batikovala trička, následovalo odpoledne s hasiči.

„Přijeli k nám profesionální hasiči z Rakovníka, kteří dětem ukázali výbavu hasičského vozu a techniku. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou uniformu a byli jsme překvapení, jak je těžká a co všechno se v ní musí dělat. Přijeli také dobrovolní hasiči z Lužné, kteří předvedli ukázky hašení, děti si mohly sednout do auta a zkusit si hasit. Na oplátku jsme luženské hasiče vzali ke koním, aby si zkusili, co znamená jezdit na koni. Bylo to opravdu fajn odpoledne,“ konstatovala Tereze Hudečková.

Předposlední den zakončilo tvoření účesů. V závěrečném dni se uskutečnila poslední rozlučková vyjížďka a děti obdržely odměny. Dětem se tábor zalíbil natolik, že se jejich rodiče ihned po jeho skončení vyptávali na další turnus, a tak organizátoři plánují víkendový třídenní tábor v srpnu. „Organizace jsme se trošku báli, neboť to bylo poprvé, ale myslím, že jsme to zmákli dobře a dětem se tábor líbil, o čemž svědčí i zájem o další tábor. Musím říci, že byly moc fajn a chci poděkovat všem, co se na organizaci podívali, rodinám včetně babiček, které zajistily domácí stravu,“ dodala Tereza Hudečková s tím, že plánovaný srpnový tábor bude koncipován jako vyloženě příměstský.