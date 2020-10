Pivo, nebo víno. Čím oslavíte své vítězství ve volbách do Senátu?

S manželkou, která má ráda víno, si určitě dáme lahvinku moravského vína. Ale s kamarády, až to bude vzhledem k současné situaci možné, až se potom sejdeme, si samozřejmě dáme naše výborné pivo a trochu to oslavíme. Takže pivem i vínem.

Chmel a pivo, dvě komodity neodmyslitelně spjaté s okresem Louny. Takže přípitek pivem se vám tam bude jistě hodit. Jak dobře znáte okres Louny?

Mám tam mnoho přátel. Hraji volejbal, tak například z tohoto prostředí. Myslím, že znám. Také často přes Žatec či Louny jezdím. A při kampani jsem projel celý okres a navštívil mnoho míst, kam jsem se vracel třeba po šesti letech. A byl jsem mile překvapen, jak některé vesničky a městečka prokoukly proti minulosti, třeba na Podbořansku Vroutek a Kryry. Jak se opravují návsi a podobně. V Peruci se třeba krásně opravuje zámek.

Připomněl jste, že jste kandidoval do Senátu také před šesti lety. Tehdy jste zůstal v prvním kole se ziskem 9,5 %. Hodila se letos tato zkušenost?

Určitě. Věděl jsem, do čeho jdu, co mě čeká. Samotná kampaň ale byla o dost jiná. Tentokrát jsem měl za sebou podporu celostátního hnutí, kampaň byla o mnoho profesionálnější. Tehdy jsem to byl jen já, rodina a přátelé. To teď bylo dost jiné. Ale ta zkušenost se určitě hodila.

Ivo Trešl

Narodil se 5. července 1972 v Rakovníku, kde pracuje jako lékař. Je radním Rakovníka a členem hnutí STAN. V letech 1986 až 1990 absolvoval rakovnické gymnázium a následně v letech 1990 až 1996 vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 pracuje jako lékař-traumatolog na chirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice Rakovník. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR poprvé kandidoval v roce 2014, získal 9,52 % hlasu.

Přes 58 % a 10 179 hlasů. Jak tento výsledek hodnotíte?

Myslel jsem si, upřímně, že to bude vyrovnanější. V prvním kole byl rozdíl kolem stovky. Počítali jsme s tím, že přijde méně lidí a že to bude boj o každý hlas. Že to může být klidně třeba o padesát hlasů. Nakonec to byl vyšší rozdíl a jsem poměrně mile překvapen a je to pro mě velký závazek. Myslím si, že rozhodli voliči, jejichž kandidát se do druhého kola nedostal a ti se asi více přiklonili na mou stranu. Možná mi přibyly i nějaké protestní hlasy proti panu Drápalovi na Lounsku. S týmem to ještě musíme vyhodnotit.

Potěšilo vás, že na Rakovnicku jste si udržel pozici “místního” kandidáta? Rakovník, Nové Strašecí, tam jste poměrně dominoval.

Určitě. Ta podpora mě moc těší a zavazuje.

Pojďme do Senátu. V jakém výboru by jste rád pracoval?

Vzhledem k mé profesi bych určitě rád působil ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Ale samozřejmě si jsem vědom, že jsem nováček a ve výboru musí být místo. To zatím ještě nevím. Zdravotnictví by mi ale bylo nejbližší. Blízké mi je ale také téma životní prostředí, nedostatek a hospodaření s vodou. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Zkuste říct tři priority, v souvislosti s regionem, které by jste chtěl pomoci řešit.

Na prvním místě jednoznačně zdravotnictví. To má hlavní dva problémy. Finance. Chtěl bych pomoci narovnat systém financování zdravotní péče. Nemyslím si, že je spravedlivé, aby za stejný výkon nemocnice velikosti Žatce nebo Rakovníka, dostala třeba o třicet procent méně než větší nemocnice. Za stejný výkon by mělo být přibližně stejné ohodnocení. Ty malé nemocnice žijí v podstatě jen z toho, co dostanou ze zdravotního pojištění, nemají možnost dostávat peníze z krajů, dosáhnout na některé dotace a podobně. Trochu ten systém udělat spravedlnější. Další problém je personální. Změnit postgraduální vzdělávání lékařů, aby rychleji mohli pracovat samostatně, aby dříve mohli dělat kvalifikovanější věci, právě v těch okresních nemocnicích. Aby byli motivováni zůstat v těch svých mateřských nemocnicích a neodcházeli jinam. Stejný problém je i v ambulantní péči.

A další priority?

Rád bych se angažoval také v oblasti životního prostředí, hospodaření s vodou. Do budoucna to může být velký problém. A další téma jsou silnice a doprava. Obchvat Rakovníka, dokončení dálnice z Lounska na Prahu, obchvat Jesenice, dotažení dálnice z Karlovarska na Prahu. To vše je potřeba co nejrychleji dokončit.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu

2020 - obvod Louny - Rakovník

1. Ivo Trešl (STAN) 58,39 % 10 179 hlasů

2. Vladimír Drápal (ODS, TOP09, KDU, KAN) 41,60 % 7 252 hlasů

Náš senátní obvod je hodně specifický. Zahrnuje dva okresy v jiných krajích. Jak se chystáte s tím “poprat”?

Ano, je to jiné než ve většině obvodů a někdy to může být trochu problém. Dvě krajské vlády, regiony mají trochu jiné problémy. Ve Středočeském kraji budou Starostové a nezávislí, za které jsem kandidoval, vládnout, takže spolupráce by neměla být žádný problém. V Ústeckém kraji Starostové z uvažované koalice vypadli, formuje se tam koalice ANO, ODS a Spojenců, uvidíme. Ale všude jsou lidé, se všemi se dá určitě mluvit. Věřím, že i tam budeme dobře spolupracovat. Určitě se na obě hejtmanství vypravím a chci s nimi spolupracovat. Také se chystám za starosty měst do Žatce, Loun, Podbořan a dalších míst na Lounsku a chci se s nimi pobavit, jak bych mohl být nápomocný.

Budete mít jednu nebo dvě senátorské kanceláře?

Poradím se s paní Hamousovou, jak to praktikovala ona. Ale určitě by bylo dobré mít nějaká kontaktní místa v Lounech, Žatci i Rakovníku. Ještě to musím promyslet, poradit se.

Jste lékař, radní v Rakovníku, nyní také senátor. Budete nějakou činnost omezovat?

Mám nějakou představu, jak to skloubit. Někde asi budu muset trochu ubrat. Ale v nemocnici chci určitě působit dál, nevypadnout z té profese. Postupně uvidím, jak budu vše zvládat, buď se někde bude přidávat, někde ubírat, podle aktuální situace.

Na závěr pojďme také ke žhavému tématu doby. Koronavirus. Jste lékař. Společnost je nyní hodně rozdělena, část veřejnosti vir až bagatelizuje, odmítá vládní nařízení. Další se zase velmi úzkostlivě chrání, bojí se vycházet. Co by jste doporučoval vy?

Teď bych asi apeloval na lidi, abychom nyní dodržovali ta opatření. Chránili se. I když se nám můžou zdát přísná nebo drastická. Ale ta situace taková je, čísla hodně rostou. Asi bych doporučoval naslouchat nařízení epidemiologů, vydržet to, aby ta křivka zase začala padat. Poté se můžeme bavit, jestli někdo vydal příliš přísná opatření, jestli to bylo zmatečné. Na to bude poté čas. Ale musíme s tím nyní bojovat. Sice jsou ta opatření nepříjemná, ale vydržme to.