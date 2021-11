„K pozměnění plánu zimní údržby dochází každoročně. Zasahovali jsme také do pořadí, tedy kdy se jak vyjíždí, ale hlavní optimalizaci plánujeme na příští rok. Odborníci nám přepočítají podle matematických modelů nové odborné trasy, které se budou napasovávat na to, zda jsou reálné či nikoliv. Budou se tedy poté opravovat s praxí,“ konstatoval Jan Lichtenger.

Krajská správa údržby silnic má na letošní zimu připraveno 46 tisíc sun posypové soli a 41 tisíc tun interního posypu. Z techniky je k dispozici 168 sypačů a 124 traktorů.

Podle Lichtengera se standard vozového parku průběžně zlepšuje, a to i na Rakovnicku. Konkrétně v rakovnickém středisku je k dispozici sedm sypačů, další dva jsou v záloze a dále několik traktorů a další techniky. Na posyp je určeno 1200 tun soli. V případě, že by sůl došla, je k dispozici ještě další v Hořesedlech a Jesenici.

Ceny komodit včetně soli výrazně stoupají, přesto je jí podle ředitele KSÚS dostatek. „Máme smluvní vztahy s našimi dodavateli, kteří nakoupili sůl v dostatečném předstihu. Byl by akorát problém, kdyby byla opravdu velmi náročná zima a sůl by se vysypala před jejím koncem. Letos máme ale připraveno o 21 tisíc tun více než vloni, a to byla tehdy zimní sezona jednou z finančně nejnáročnějších za posledních dvacet let,“ konstatoval Lichtenger.

Rakovnicko je díky své nadmořské výšce a povaze krajiny jedním z nejnáročnějších okresů ve Středočeském kraji, co se zimní údržby týče, což potvrdil i Vladimír Hložek z místního střediska. „Máme tu vytipována asi tři místa, kde je situace nejhorší. Jedná se o kopce na hlavních tazích, kde nákladní vozy zůstanou stát. Dalším příkladem je třeba Křivoklátsko, které je hodně kopcovité,“ popsal Hložek. Zatím ovšem technika na silnice nemusela vyjíždět.