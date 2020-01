Přípravy vodních nádrží by měly být rychlejší

Nejpozději do konce března chce ministerstvo zemědělství předložit vládě návrh zásad pro majetkoprávní vypořádání u vodních staveb, a to konkrétně u vodní nádrže Senomaty, Šanov, Kryry a také vodního přivaděče z Kryr do povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. Kromě toho Středočeský a Ústecký kraj zaktualizují své zásady územního rozvoje a vymezí plochy pro vodní díla.

