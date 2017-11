Přispějte svou vzpomínkou na školní léta

Nové Strašecí – Už 120 let od svého založení za chvíli oslaví novostrašecká Základní škola J. A. Komenského. A do vzpomínkové výstavy, kterou škola spolu s muzeem pořádá, se můžete zapojit i vy.

A jak? Stačí, když do novostrašeckého muzea přinesete vaše vzpomínkové předměty či dokumenty ze školních let nebo ty, které se týkají budovy a historie školy. Zapůjčit či přímo darovat je můžete do 12. listopadu tohoto roku.

Příspěvky k rozšíření sbírky přijímají zaměstnanci muzea na adrese U Školy, čp. 123, od úterý do pátku vždy od 8 do 15.30 hodin, v sobotu pak od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: honzikova@muzeumtgm.cz či na číslo 731 449 326.