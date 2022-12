O největší navýšení na provoz stadionu požádal rakovnický hokejový klub, a to o tři čtvrtě milionu korun. V letošním roce obdržel od města 1,85 milionu korun, avšak podle vedoucího zimního stadionu a místopředsedy klubu Tomáše Veselého tato částka v příštím roce stačit nebude. „Náklady v letošním roce vzrostly o více než milion. Museli jsme proto přistoupit ke zdražení veškerých našich služeb, aby vše nezůstalo jen na městě. Šetříme na topení, máme nižší teplotu, než jaká by měla být, ale led nám hůře mrzne, nemá takovou kvalitu. Sezonu zřejmě ukončíme již s posledním zápasem našeho áčka, ačkoliv měl led vydržet až do konce března,“ popsal úsporná opatření Veselý.