/FOTOGALERIE/ Přivést vodu do Tyter a Skřivaně, to je jeden z hlavních úkolů, které si pro tento a následující roky vytyčilo vedení městyse Pavlíkov. Obě místní části se nacházejí jižně od Pavlíkova, v Tytrách žije necelá padesátka obyvatel, ve Skřivani zhruba o sto lidí více. Místní doposud využívají pouze vrt, který pro městys obhospodařuje společnost Ravos. To by se však v nejbližších letech mělo změnit.

Skřivaň. | Foto: archiv obce / Luboš Abrahám

Už je hotový projekt na nový přivaděč, který by vedl nejprve na Skupou, následně přes Tytry až do Skřivaně. „Pitná voda v obcích je pro nás prioritou. Nevíme, zda se nám podaří přivaděč dokončit v tomto volebním období, zatím je to v určité fázi, kdy se vyjadřují majitelé pozemků, kterých se to týká, takže to není úplně jednoduchá záležitost. Do konce roku by se ale mohlo začít kopat,“ věří pavlíkovský starosta Miroslav Macák.