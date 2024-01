Karel K. z Kladenska byl podle oficiálních zpráv druhým Čechem, který zemřel jako dobrovolník v boji o Bachmut při obraně Ukrajiny proti ruské armádě. Ač padl v pouhých 22 letech už loni v březnu, informace o jeho smrti byly veřejně potvrzeny až nyní. Bývalý student novostrašeckého gymnázia rád fotografoval, své snímky i vystavoval.

Pro maminku je zesnulý syn hrdinou. „Je pro nás hrdina, i když samozřejmě bolest máme v sobě velkou a budeme ji mít, ale jsme na něj hrdí. Nemáme pocit, že bychom selhali ve výchově, takový duch v něm zkrátka byl, nezávisle na mně jako na matce. Chtěl žít, ale zároveň bránit demokracii a svobodu. Říkal, že buď tam bude do konce války, kdy zvítězí Ukrajina, nebo bohužel do své smrti,“ vzpomíná maminka českého vojáka, který padl v poli.

Na Ukrajině také pomáhal starým lidem i dětem. „Měli v domě i dva sirotky, ty pak ošatili a odvezli je s kamarády do Charkova. Starali se tam i o zvířata,“ říká maminka.

Tatínek Karla K. připomíná, že jeho syn jel na Ukrajinu s cílem bránit i svoji republiku a rodinu. „Nechtěl, aby přišli Rusové až sem jako v roce 1968. Nechápal, že se jim tenkrát lidé nepostavili, i když nějaký odpor byl, hlava mu to nebrala. Byl zkrátka takový, vyrostl v jiné době než já nebo manželka a nemohl se smířit s tím, že naše generace udělala asi něco špatně. A tak to odnesl náš syn, že jsme si tehdy mysleli, že je všechno v pořádku. Jsem na něj hrdý," vypráví tatínek, který ovšem přiznává, že se snažili s manželkou synovi odjezd do válečné zóny rozmluvit. „Dělali jsme vše pro to, aby tam nejezdil a pak aby se co nejdříve vrátil, ale bohužel, těžko můžete mladému člověku něco zakázat. Musím říci, že nám schází čím dál tím více,“ říká se zármutkem.

V pásmu nepřítele

Karel navštěvoval novostrašecké gymnázium J. A. Komenského mezi lety 2015 až 2019, kdy maturoval, později studoval na univerzitě v Praze. Rád fotografoval. Cit pro fotografování zdědil po své babičce, která léta externě spolupracuje s Deníkem. Na pomezí Kladenska a Novostrašecka, kde žil a studoval, měl i několik výstav, například na gymnáziu nebo v novostrašecké kavárně.

„Pamatuji si, že byl takový svůj. Rodiče mi poté řekli, že se nechal najmout do sborů, a byli z toho tehdy hodně smutní. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo,“ říká ředitel novostrašeckého gymnázia Richard Spiegl.

Mladý Čech bojoval na obraně Ukrajiny u Charkova a jeho jednotka byla součástí Mezinárodní legie obrany Ukrajiny. Měl patřit do speciální jednotky operující za frontou v pásmu nepřítele. Zabit byl v Krhomivce u Bachmutu 18. března roku 2023. Veřejné oznámení o tom, že mladík padl, přišlo až téměř po deseti měsících.

Loni na jaře se v Novém Strašecí uskutečnil pohřeb. Smuteční řeč měl farář místní farnosti Timotei Mária, který Karla K. učil na novostrašeckém gymnáziu.