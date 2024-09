„Na některých sídlištích jako Bendovka, Zátiší, Pod Nemocnicí, bylo v létě vidět, že se tu a tam, kde ubyly kontejnery, odpad nahromadil, ale tam jsme navýšili svoz na dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek. Stane se, že lidé na okrajových částech hází pytle z auta a nebydlí tam. Někteří nám říkali, proč tam neumístíme kamery, ale je to velmi nákladné, navíc se často jedná o rakovnické lidi, kteří za odpad platí, ale nevyhazují to v místě bydliště. Snažíme se dělat nějakou osvětu, co se týče třídění odpadu, kde jsme udělali rozbor a když jsme sešlapali například PET lahve, najednou byl objem poloviční. Je to tedy hlavně o lidech. A navýšení počtu svozů znamená další náklady navíc a také další zdražení pro lidi,“ konstatovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Rakovnický starosta Luděk Štíbr poznamenal, že instalace kamer na okrajová místa, kde se odpad hromadí může mít i negativní efekt, neboť lidé mohou následně vozit odpad do přírody. „Nakonec může takový odpad skončit v lese na Olešné. Je to hrozně citlivé téma. Navíc nejde pouze o pytle s odpadem u kontejnerů, které se hned druhé den odvezou, ale především o nadměrný odpad – ledničky, soupravy. U některých stání, jako třeba v Kuštově ulici u Jednoty, je vyloženě celý obývák. Nechápu, když už to měl naložené, proč to dotyčný neodvezl do sběrného dvora. Když to ale nechá u kontejnerů, je to, i když to nezní úplně šťastně, pořád lepší, než když to hodí do pangejtu a vytvoří černou skládku. Akorát se musí udělat mimořádný svoz, což samozřejmě stojí nějaké finance navíc,“ uvedl starosta. Mimořádný svoz nadměrného odpadu se dělá jednou měsíčně.

Situaci by mohlo částečně vyřešit rozšíření otevírací doby sběrného dvora. Ten je otevřen v pondělí, středu a pátek od 11 do 17 a také v sobotu od 8 do 17, od října od 8 do 11 hodin. V některých časech se u dvora tvoří dlouhé kolony aut. „Už jsme o tom jako vedení města hovořili a uvažujeme o tom, otevírací dobu rozšířit, především v době víkendu. Pořád jsem ale zastáncem toho, že je to celé o lidech. Město může vynakládat další a další prostředky na svozy, může nás to stát hromadu milionů, ale dokud lidé nepochopí, že to dělají pro sebe, těžko se něco změní,“ zdůraznil starosta .

Některá města nechávají odpad u popelnic delší dobu, aby si občané uvědomili, jaký dělají nepořádek, podle starosta to ale není úplně nejlepší varianta. „Nahromaděný odpad dělá vizitku a když tam pak nějaký odpad hnije, není to šťastné řešení, ale je možné, že města tam nechávají třeba ledničky a další věci. Je pravdou, že nadměrný odpad se lidé naučili dávat alespoň ke kontejnerům a nevozí ho tolik do lesa, odkud přes aplikaci chodila častá upozornění. Nyní už to sbíráme hlavně od kontejnerů,“ uzavřel Štíbr.