„Se sestavením jsme měli potíže. Už zkrátka není takový zájem, což se odvíjí od současné situace, která je taková všelijaká,“ popisuje novostrašecký starosta Karel Filip.

Ve městě jsou celkem čtyři volební místa, na každém je minimálně šest lidí a všichni jsou zároveň součástí komise pro referendum. „Členové mají k dispozici ochranné pomůcky jako štíty, respirátory, u vchodu je bezdotyková dezinfekce. Co se týče volebních místností, ty zůstávají letos stejné,“ doplnil tajemník městského úřadu Jiří Tláskal.

Také v Rakovníku měli ze začátku problémy sestavit volební komise, avšak nyní je situace taková, že ve všech sedmnácti okrscích jsou komise naplněné. „Problém byl pouze na začátku, kdy především starší lidí začali odříkávat svoji účast, neboť měli logicky strach, ale nyní je situace taková, že máme i několik náhradníků v záloze,“ potvrzuje tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. V okrscích 1 – 16 jsou šestičlenné komise, v sedmnáctém pětičlenná komise.

Město vedle klasických opatření jako dezinfikování prostor, ochranných pomůcek, nařízení, aby lidé chodili volit po jednom, také investovalo do ochranných skel, aby ochránilo členy volební komise.

Ochranné sklo pořídili také v Jesenici, kde ovšem se sestavením dvou volebních komisí, které tradičně sídlí v obřadní síni města, nebyl žádný problém. „Při první povinné schůzce, kdy se volili místopředsedové a předsedové, přišli všichni a nikdo neříkal, že by nechtěl přijít a obával se koronaviru. To se samozřejmě může změnit, ale nerad bych to přivolal,“ upozorňuje jesenický starosta Jan Polák.

Také v Senomatech, kde jsou dva volební okrsky, jsou všechna místa obsazená. Změnou je ovšem přenesení volební místnosti za městys z Roubenky do místního kulturního domu. „V Roubence, kde se volilo tradičně, jsou prostory hodně stísněné, proto jsme místnost přesunuli do velkého sálu, abychom všechna nařízení mohli dodržet,“ vysvětluje senomatský starosta Tomáš Valer.

V Kněževsi sedí v komisi pouze jediný senior a tak ani zde nedošlo k žádným problémům s jejím sestavením. „Starší pán je bývalý úředník městyse, takže v tomto směru to bylo bez problému. Jinak u nás fungují opatření jako v jiných obcích a městech, tedy roušky, dezinfekce, dva metry rozestup od volení komise, kde bude čára. Zkrátka se musí dodržovat rozestupy,“ říká kněževeská starostka Alena Králičková.

Problémy se sestavením nemají ani v Lišanech, kde je nejstarší člence komise 46 let a ani v městysu Křivoklát. „Dokonce se ozvali i lidé, kteří budou sloužit jako náhradníci a můžeme se na ně obrátit,“ dodala starostka Křivoklátu Libuše Vokounová.