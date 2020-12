Nově by ke každé zprávě, která se bude projednávat, měl být zveřejněný návrh usnesení, ale také částečná rešerše, tedy krátké odůvodnění zprávy pro její bližší přiblížení. S návrhem přišli zastupitelé ze Strany svobodných občanů Lubomír Tichý a Milan Let, kteří tuto změnu prosazují již dva roky.

„Nebylo to vůbec jednoduché jednání, některým zastupitelům se to příliš nezamlouvalo, ale jsem rád, že se to nakonec podařilo. Ve spoustě městech, i těch okolních, je to běžná praxe. Do této doby spousta občanů nevěděla, co si pod jednotlivými krátkými zprávami vlastně představit,“ vysvětluje rakovnický zastupitel Milan Let.

Zájem o jednání zastupitelů z řad veřejnosti nebyl do této chvíle ze strany veřejnosti nikterak valný. Právě tento krok by mohl vést k jeho zvýšení.