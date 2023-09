Čtyři kraje spustí společný systém dopravy. Zlepší obslužnost i na Rakovnicku

Budova zdravotního střediska stála dohromady přes šest milionů korun, městys si na část nákladů vzal úvěr. Vedle ordinace praktického lékaře pro dospělé, který je k dispozici čtyřikrát týdně, tam jednou týdne ordinuje i pediatr. Dále se tam nachází poradna a zubní ordinace. Lékařka Pavla Kopecká se ale přestěhovala do Rakovníka, a tak je ordinace zatím prázdná.

Vedle silnic a chodníků, které jsou i kvůli nedávné stavbě kanalizace ve špatném stavu, chce městys investovat do energetických úspor. Nyní je zpracováván projekt na zateplení školní budovy.

Městys se bude ucházet o dotaci

„Chceme tam vyměnit okna, zateplit půdu, vyměnit topení. Projekt bude hotový někdy na přelomu roku, poté budeme žádat o dotace. Chceme investovat i do dalších obecních budov, například úřadu nebo sokolovny. Byly by to drobnější rekonstrukce spočívající ve výměně oken, vchodových dveří, částečného zateplení půd, kudy to uniká. Uvidíme, jak na tom budeme s penězi,“ poznamenal starosta.

Městys vlastní také tři bytové domy, které volají po opravách. „Jedna budova potřebuje střechu, druhá výměnu oken a třetí kompletní rekonstrukci, ale ta by byla v řádu milionů, proto ji prozatím odkládáme,“ vysvětlil Vršecký.

Město a stavební firma se přou o studijní centrum. Obě strany požadují miliony

Odkládá se i další etapa rekonstrukce komunitního centra, která by se týkala druhého patra budovy. V sousedství centra se nachází historický hostinec, který bude časem zapotřebí rovněž opravit.

Poblíž Kněževsi ve směru na Přílepy v současné době vzniká vodní nádrž, která ovšem není investicí městyse. Stavbu za téměř 13 milionů korun, která začala letos v červenci, pro Státní pozemkový úřad provádí společnost Ravpol. Těleso nádrže by mělo být hotové do konce roku a v příštím roce mají následovat dokončovací práce, například úprava okolí a výsadba zeleně. Plocha vodní nádrže bude zaujímat 41 tisíc metrů čtvereční