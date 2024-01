/ANKETA/ Jakmile rakovničtí zastupitelé rozhodli o koupi pozemku v proluce u křižovatky mezi ulicemi Trojanova a Na Sekyře, rozhořela se na sociální síti debata, co by s ním radnice mohla v budoucnu podniknout. Nejčastěji se v návrzích skloňovaly parkovací dům nebo park, mnoho příznivců měl i nápad postavit tam víceúčelové centrum.

Město Rakovník koupilo proluku mezi Trojanovou ulicí a Sekyrou, které hodlá zpočátku revitalizovat. | Video: Deník/Josef Rod

V sedmdesátých letech minulého století, kdy došlo v rámci rakovnické okružní třídy k demolici desítek domů, vzniklo na nároží ulic Trojanova a Na Sekyře prázdné místo. Po čase tam vyrostlo několik prodejních stánků, dnes se tam ale nachází pouze jediná dřevěná budka. Pozemek v proluce o rozloze 1835 metrů čtverečních letos koupilo město, zaplatilo za něj 7,7 milionu korun.

Rakovnická radnice zatím nemá představu, co by tam mohlo v budoucnu vzniknout. V nejbližší době ale hodlá prostranství revitalizovat, aby bylo vzhlednější.

Zatím na místě roste několik náletových stromů a keřů. Mohly by to změnit parkové úpravy, o což by stála řada Rakovničanů. Ti berou jakýkoli úbytek zeleně ve městě velmi citlivě, o čemž se radnice přesvědčila například i po vykácení dřevin u gymnázia.

Procházky parkem, nebo místa pro auta?

„Park dává smysl nejen s ohledem na napojení parku na Sekyře u bývalé knihovny, ale také z důvodu potřeby a užitečnosti takového prvku v centru města. Osobně bych tam uvítal i nějaký vodní prvek, který by chladil ovzduší v teplých částech roku, čím dál teplejších,“ uvedl jeden z facebookových diskutujících.

Město se ovšem už delší dobu potýká s nedostatkem parkovacích míst v centru. Několik desítek jich ještě ubylo po vybudování skateparku v Trávnické ulici. Právě stavba parkovacího domu byla skloňována v debatě o budoucnosti proluky nejčastěji. Této variantě byl nakloněn například i zastupitel Pavel Holub na jednání zastupitelstva.

Strašecí zahájí v příštím roce přístavbu školky. Počítá i s opravami silnic

V dalším komentáři na sociální síti navrhoval Jan Elznic variantu víceúčelového centra, která by mohla poskytnout jak nová parkovací místa pod zemí, tak dětské středisko s hernou pro nejmenší. „Dále by zde mohl být přednáškový sál pro vzdělávání, který by se dal levně pronajmout, a k tomu pár komerčních provozoven, které by vydělaly na provoz. Zeleň a lavičky kolem. To by byl rozumný kompromis pro všechny,“ napsal.

Příznivce má i bydlení pro místní seniory

Podle Ladislava Černého by tam město mohlo nechat postavit dům s pečovatelskou službou. „Důchodci přibývají a čekací doby na ubytování jsou strašné. Na parkovací dům se mi to zdá malé. Když si představím příjezdovou (odjezdovou) komunikaci, tak na parkování moc míst nezbyde,“ argumentoval. „Nějaký domov důchodců nebo speciální malometrážní byty pro důchodce před umístěním do domova důchodců,“ připojil se další uživatel Milan Oldo Hlaváček.

Mezi dalšími návrhy se několikrát objevil rovněž obchodní dům ve stylu Centralu v Kladně.