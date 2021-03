Město Nové Strašecí i přes mnohé katastrofy ukrývá několik zajímavých památek. Před více než týdnem jsme si představili ty, pocházející z nejstarších dějin města. Nyní se věnujeme novodobějším, počínaje 18. století až po současnost.

Takto kdysi vypadal areál a budova současného domu pro seniory. | Foto: archiv Domu seniorů Nové Strašecí

Z období baroka se vzhledem k častým požárům, které město provázely po celý raný novověk, dochovalo jen minimum památek, například kostel Sv. Isidora, kde se nachází krásná socha Panny Marie, která byla s velkou pravděpodobností dříve umístěna v průčelí hlavního kostela, a to vzhledem k jejímu opracování i zasvěcení. Mnozí si ještě pamatují obrovský barokní statek naproti knihovně, který měl pozdně barokní podobu s klasicistními prvky. Ten neušel svému zániku až v roce 1985. „Když se dům boural, našel se zde základ renesančního portálu. Je možné, že v 16. století si arcikníže Ferdinand právě na tomto místě plánoval postavit císařský dům, vykoupil tři grunty, najal Itala Jana Vlacha a začalo se stavět. Poté se ovšem odstěhoval do Tyrol a ve stavbě se nepokračovalo. Jednalo se o mimořádný grunt, bohužel barokní budova přes snahu památkářů byla zničena, neboť nebyla památkově chráněna a majitel zde postavil něco, co vizuálně připomíná původní dům jen vzdáleně,“ popisuje Černý.