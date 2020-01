Možná budoucího fotbalistu (jeho otec Lukáš hraje dlouhá léta za místní fotbalový klub) porodila maminka Šárka 2. ledna. Po porodu vážil 3,55 kg a měřil 48 cm a jeho sourozencem je Tobiášek. Malému Mikulášovi a jeho mamince poblahopřeje v pátek dopoledne i rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Rakovnická porodnice je v současné době velmi vyhledávanou, a to i maminkami ze vzdálených koutů republiky. To potvrdil i loňský rok, kdy se zde narodilo tisíc dětí, nejvíce za posledních čtyřicet let.

Vůbec prvním novorozencem pocházející z Rakovnicka je Vítek Frolík z Nového Strašecí, který spatřil světlo světa v kladenské nemocnici 1. ledna ve 2.35 hodin. Po narození vážil 3400 gramů a měřil 47 centimetrů.