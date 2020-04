Splatnost nájmů byla stanovena nejpozději do 30. září příštího roku. „Jedná se ovšem o volbu nájemce. Pokud bude chtít, může platit standardně. Pokud ne, nebudeme od nich nájem nijak vymáhat,“ upřesnil mluvčí radnice Jiří Cafourek a poznamenal, že někteří nájemníci tuto možnost určitě uvítají.

O případném úplném odpuštění nebo snížení nájemného za dané období bude pravděpodobně jednat zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání. Rada může jednat pouze o částce do 20 tisíc korun, o vyšší částce rozhoduje právě zastupitelstvo města.

Město Rakovník začíná s distribucí dezinfekce. První jsou na řadě senioři

Vzhledem k tomu, že město Rakovník již získalo množství dezinfekce od Středočeského kraje, ale také z vlastních zdrojů, začne se s její distribucí nejprve u nejohroženější skupiny obyvatel starších 65 let, kteří mají trvalý pobyt na území města. Každý občan obdrží půl litru. Příprava distribuce je již v plném proudu.

Ve čtvrtek 16. dubna se začíná stáčet dezinfekce do téměř čtyř tisíců půllitrových lahví. „Ty městu věnovala společnost Procter & Gamble, za což bychom jim chtěli moc poděkovat stejně jako společnosti Anexia za přepravu zmíněných nádob,“ sdělil mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek. Rozvoz občanům začne v pátek 17. dubna a distribuci budou provádět zaměstnanci městského úřadu.

Město Nové Strašecí dostalo ochranné štíty proti viru

Nové Strašecí poděkovalo za ochranné štíty, které obdrželo od Jiřího Kozáka, Petera Kodyši a Lenky Kalistové. „Zatímco pan Kozák vyrábí štíty sám doma a distribuuje je především do zdravotnictví, pan Kodyš a paní Kalistová vyrábějí štíty v ZŠ. Zde se jedná o spolupráci Matematicko fyzikální fakulty se ZŠ Nové Strašecí. I zde štíty putují k těm nejpotřebnějším,“ uvádí město Nové Strašecí s tím, že pokud by někdo měl o štít zájem, přičemž je právě on člověkem takzvané první linii, má napsat do zpráv na facebookové stránce města kontakt.