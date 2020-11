Toto omezení některé svatebčany odradilo, a tak dochází k přesouvání svateb podobně jako na jaře. Jsou ovšem i tací, kteří si řekou své „ano“ i v takto nastolených podmínkách.

Koronavirus nabral opět na síle již během měsíce září, a tak řada svatebčanů, kteří měli svůj velký den naplánovaný na podzimní měsíce, žila ve velké nejistotě.

Jednou z nich byla i Kateřina Gebhartová z Rakovníka, která svatbu se svým novomanželem odložila již v květnu. „Nechtěli jsme mít svatbu v rouškách a v nějakých omezeních, proto jsme ji přesunuli na začátek října. Nakonec jsme trnuli a nevěděli, jestli se můžeme vzít či ne, jaká budou omezení, byl to opravdu hrozný pocit. Nakonec jsme se dozvěděli tři dny před svatbou, že to bude ještě bez omezení a svatbu jsme si nakonec užili,“ popisuje Kateřina Gebhartová rozená Opatová, která je rovněž svatební koordinátorkou. Ze svateb, které měla odložené již z jara, se nakonec uskutečnily všechny kromě jediné. „Tu jsme měli naplánovanou na listopad a už máme náhradní termín na leden, tak uvidíme, jak nám to nakonec vyjde či nevyjde,“ přemítá Kateřina.

Obřady se přesouvají

Dvě svatby na sobotu 14. listopadu měla naplánované také floristka Gabriela Polcarová, která se věnuje mj. i svatební dekoraci a ve čtvrtek jí jedna ze svatebčanek napsala, že kvůli současné situaci svatbu ruší. „Ta druhá je malá, takže nejspíš proběhne. Ostatní přesunuté svatby na září a říjen se konaly. Poslední velká byla 10. října, tedy ještě před omezeními,“ prozradila floristka.

Ke zrušení naplánované svatby došlo například také v Kněževsi.

„Jednu svatbu jsme měli ještě v říjnu, ale druhá měla být nyní a kvůli koronavirovým opatřením byla přesunuta na příští rok, takže do konce roku už žádnou jinou naplánovanou svatbu nemáme,“ potvrdila starostka Kněževsi Alena Králičková.

Také v Jesenici svatbu plánovanou na 24. října zhatil koronavirus. „Volal nám snoubenec, že se u nevěsty prokázalo, že je pozitivní na covid-19 a vzhledem k tomu, že jsme nechtěli, abychom si nákazu přenesli do svých rodin, tak jsme se dohodli o jejím přeložení. Jsme ochotni ji udělat ještě do konce roku nebo na jaře, záležet bude na snoubencích,“ vysvětluje starosta Jan Polák.

Jak potvrdil jeho kolega, starosta Nového Strašecí Karel Filip, jedna svatba byla kvůli koronavirovým omezením zrušena také zde. Jednu svatbu jsem v minulém týdnu oddával, byli to ale starší lidé, kteří spolu žili již dlouho, takže chtěli svoje soužití mít oficiální. Vzhledem k tomu, že mi vždycky dávají vědět měsíc dopředu, že se svatba koná, tak předpokládám, že na listopad už žádnou naplánovanou svatbu nemáme,“ sdělil Filip.

V Rakovníku se v příštím týdnu chystají hned tři svatby a podle mluvčí rakovnické radnice Kateřiny Hradilové by se měly všechny uskutečnit i za stanovených podmínek. „Zatím nemáme žádné podněty, že by se kvůli omezením vlády svatby rušily. Dne 10. října jsem měli poslední svatbu a na následujících třech přijdou pouze snoubenci se svědky,“ uvedla mluvčí radnice.

V Křivoklátě svatbu snoubenci zatím nezrušili. „Má se konat v druhou listopadovou sobotu a zřejmě opravdu proběhne, i když z naší strany budou platit omezení v souladu s vládními opatřeními,“ upozorňuje starostka Libuše Vokounová.