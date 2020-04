ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Chceme prostě pomáhat lidem,“ říká Radek Červený, který také potvrzuje, že při výdeji těchto pomůcek jsou dodržována nejpřísnější hygienická opatření u předávajících pracovníků i přebírajících osob. Činnost Radka Červeného kontrolují také zástupci z krajské hygieny.

„Po vydání pomůcek, které rovněž probíhá dle všech hygienických nařízení, se musí vše řádně dezinfikovat, poklidit, vystříkat místnost a následně opět čekáme na řidiče, až přijede z kraje a přiveze zboží. Měli jsme už několik kontrol a pokaždé nás chválili,“ usmívá se vychovatel ISŠ Rakovník. Práce je prý podle něj čím dál více. „Ze začátku tolik ochranných pomůcek nebylo, ale nyní zásobujeme Rakovník, Nové Strašecí Jesenici, Křivoklát, Kolešovice a další obce. Ochranné pomůcky rozvážíme do domovů pro seniory, nemocnice, lékárnám, pro zubaře, fyzioterapeuty, pediatry, oční, ušní, gynekology, psychiatry, prostě kamkoliv,“ vyjmenovává.

Zaměstnáním vychovatel ISŠ Rakovník Radek Červený přiznává, že vybalování a rozvážení bývá pěkná dřina, a to je na dřinu jako boxer a osobní strážce VIP osobností zvyklý. „Ve čtvrtek jsem třeba v sedm ráno začal, v sedm večer skončil a volali mi z kraje, že za dvě a půl hodiny mi přivezou další zboží. Jsou to tisíce kusů, které musím vybalit, páskovat, takže skončím třeba v jednu hodinu v noci a druhý den ráno zase rozvážím, je to opravdu náročné,“ popisuje svůj běžný den. „Opravdu to takhle chodí v podstatě denně, i o víkendu. Naposledy mi v sobotu večer navezli materiál a v neděli jsem ho rozvážel. Už ani nemám přehled, jestli je všední den nebo víkend,“ usmívá se Radek Červený.

Na únavu ovšem rychle zapomene, když vidí nefalšovanou radost v očích příjemců. „Lidé jsou opravdu vděční a třeba doktorky mi už nosí i čokoládu, upečou mi buchtu, to mě zase nabíjí. Už se mezi lékaři známe, začalo to fungovat, a i když toho je hodně, jsem rád, že lidé pro to nemusí jezdit třeba až do Kladna či do Prahy,“ dodává Radek Červený.