Pracovní povinnost byla uložena žákům a studentům pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství lékařských fakult veřejných vysokých škol a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry. Radek Rozkovec z Olešné u Rakovníka je studentem třetího ročníku oboru Zdravotnický záchranář, proto se ho pracovní povinnost také týká.

Studenti si sami měli zařídit výpomoc v některé z nemocnic, Radek si vybral nemocnici v Rakovníku, se kterou už má zkušenosti, pomáhá v ní už od prvního ročníku svého studia. Za tu dobu si v rakovnické nemocnici vyzkoušel práci na různých odděleních podle toho, které oddělení v danou chvíli potřebovalo výpomoc. Nyní pracuje střídavě na vstupní ambulanci a jako sanitář.

„Asi největší bezpečnostní opatření ohledně koronaviru se týkají gynekologicko-porodního oddělení a interních lůžkových pokojů. Po celé nemocnici pak platí zákaz návštěv.“ Zpřísněná opatření se ale týkají i například vstupní ambulance. Zde je každému pacientovi změřena teplota a zjištěna anamnéza s ohledem na nákazu koronavirem. Zdravotníci se tak ptají pacientů, zda například nenavštívili rizikovou oblast, nebo se nesetkali s někým, kdo by teoreticky mohl být koronavirem nakažen.

Anamnéza je pak odeslána příslušnému oddělení, které o pacienta dále pečuje. „V případě podezření na nákazu kontaktujeme krajskou hygienickou stanici v Berouně, která podniká další kroky“, upřesnil Radek. V případě pozitivní anamnézy je mimo jiné vstupní ambulance vybavena infekčním pokojem.

Rakovnická nemocnice je podle Radka Rozkovce připravena na situaci ohledně koronaviru stejně jako každá jiná nemocnice. Pokud bude počet nakažených rozprostřen v širším časovém období, bude podle něj nemocnice fungovat, přes některá zpřísněná opatření, relativně standardně, domnívá se. Problém by nastal v situaci, kdy by nakažených bylo v jednu chvíli velké množství, a to především z hlediska zásobování jak pracovníků, tak ochranných pomůcek.

„Co se týká opatření pro zdravotníky, jsme vybaveni empíry (zdravotnický plášť), rouškami a rukavicemi. Kromě toho existuje i možnost ochranných brýlí, nebo celoobličejového štítu a dochází k častější dezinfekci povrchů,“ upřesnil situaci Radek Rozkovec.

Všímám si toho, že celkově v současné době v nemocnici ubylo pacientů. Nemocnici v nouzovém stavu navštěvují zejména pacienti, kteří pomoc skutečně potřebují a návštěva nemocnice je nezbytná.

„Musím uznat, že zdravotní sestry přistupují k situaci opravdu zodpovědně, situaci rozhodně nikdo nepodceňuje“, dodal Radek Rozkovec.

Autor: Tomáš Konopásek