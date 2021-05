Jiří Háva začal na zábradlí pracovat už v listopadu. „Nebylo úplně jednoduché ho zhotovit, aby vše sedělo, neboť zde není rovina, ale jsou tu tři různé druhy úhlů. Vymyslet, aby kříže byly svisle, aby seděly svislice, bylo dost složité. Museli jsme si pomoci lisem, který jsem vyhotovil ze štípačky na dřevo. Práce trvala docela dlouho. Protože nejsem strojař, pomáhali mi i kamarádi s 3D tiskárnou,“ popsal Jiří Háva, který spotřeboval 2500 nýtů a celkem tunu a půl materiálu.

„Ono se to nezdá, ale jeden kus zábradlí má 75 kilo. Ale nakonec se to, myslím, povedlo, i místnímu faráři se to líbilo, a to natolik, že ho chce osadit i ke kostelu,“ usmíval se Háva.

Roztocký kovář už se sakrálními památkami v minulosti pracoval, avšak toto byla jeho první velká zakázka. „Dělal jsem ještě třeba kapličku v Loučni, kde jsem zhotovil zábradlí, které bylo pouze nýtované. Teď například dělám kovový altán u jednoho soukromníka,“ prozradil.