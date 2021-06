Prozatím jsou povoleny mládežnické tréninky hokejistů, ale také oddílu Kraso Rakovník. „Naše prvotní myšlenka byla, abychom co nejdříve dohnali ztrátu u těch nejmenších, kterým pohyb znatelně chybí. Jakmile nám vláda umožní otevřít i pro veřejnost, budou moci na led i amatéři,“ přiblížil Tomáš Veselý, vedoucí zimního stadionu.

Květnové počasí je zatím chladnější, s příchodem léta se dají ovšem očekávat tradiční tropická vedra, kterých se ovšem Tomáš Veselý nijak neobává. „Už to máme vyzkoušené z předchozích let, kdy jsme začali mrazit v červenci a v srpnu se bruslilo. Samozřejmě je to nákladnější, ale jelikož jsme měli nějaké úspory ze zimy, kdy se téměř nemrazilo, peníze použijeme na léto. Část nákladů pokryjí i pronájmy ledové plochy, kde od počátku května trénují kladenské oddíly,“ vysvětlil.

Rakovnický led začali od 3. května využívat nejprve mládežníci z Kladna, kteří mají profesionální smlouvy a v Kladně trénovat nemohou, jelikož zde před nedávnem začala rekonstrukce zimního stadionu.

„Trénují tu kluci z PZ a kladenští Rytíři, ale také hokejisté ze Slaného, kde se nyní rovněž rekonstruuje zimní stadion. K nim se později připojili i naše mládežnické hokejové oddíly i krasobruslaři,“ dodal Tomáš Veselý.