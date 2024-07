Mluvčí radnice Kateřina Hradilová dále doplnila, že v současné době se řeší znění memoranda, ve kterém by jednotlivé obce měly přislíbit spoluúčast při financování. Konkrétně se jedná kromě Rakovníka o Senomaty, Nouzov, Přílepy, Lubnou a Senec. Poté bude zadána projektová příprava.

Projektovaná kapacita současné čistírny činí 23 tisíc obyvatel, představenstvo VSOR dalo v roce 2022 aktualizovat studii na navýšení kapacity o 9 tisíc, tedy na 32 tisíc obyvatel.

Město se chce vyhnout také situaci, aby vznikaly nové bytové domy s vlastními jímkami, které by se musely vyvážet zhruba každé tři dny. „Nedávno jsme zrovna řešili projekt na Zátiší, kde chtěli stavebníci bytový dům se čtyřiceti bytovými jednotkami a chtěli tam mít vlastní jímky. Pokud by prokázali, že mají možnost své jímky do čistírny vyvážet, tak jim to stavební zákon povolí a město nemá moc možností, jak to mu zabránit. My jsme se ovšem v tomto případě kvůli žádosti o povolení výjezdu z pozemku dostali k projektu, zjistili jsme, co se chystá, dali dotaz na RAVOS, který o tom rozhoduje a ten vydal odmítavé stanovisko,“ uvedl Štíbr.

Město by rádo pro zvýšení kapacity čistírny a její modernizace požádalo o příspěvek rakovnické průmyslové podniky. „Chceme s nimi o tom jednat, ale pravdou je, že není zákonná povinnost, aby přispěly,“ poznamenal Štíbr.

Ten také doufá, že město obdrží na zvýšení kapacity čistírny dotaci. „Stát takové dotační tituly vypisuje, jde o to, abychom na ně dosáhli. Ale například s knihovnou se nám podařilo zpětně na dotaci dosáhnout, tak snad se to povede také i u zkapacitnění čistírny,“ dodal starosta.