V rakovnické Masarykově nemocnici bylo před několika dny otevřeno oddělení Placené Ambulantní Preventivní Péče (PAPP). To ovšem není jedinou novinkou, která se přes léto udála. Nemocnice má také novou mluvčí, kterou se stala Martina Němcová a dokončují se i další projekty.

Dne 16. září se uskuteční oficiální otevření dalšího oddělení LDN se zaměřením na paliativní léčbu.

„Dále jsme do větších a kultivovanějších prostor přesunuli onkologický stacionář. Ve větším rozsahu zahajujeme práci ambulance cévních vstupů. Ve druhé polovině září tohoto roku dokončíme konečně vstupní halu a recepci. Jedná se o krásný prostor, který bude nejen důstojnou hlavní branou vstupu do nemocnice, ale propojí do budoucna budovy akutní péče s nemocniční lékárnou a přistavěnou budovu polikliniky,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice Ondřej Dostál.

Jednotlivé články k nově otevřeným oddělením chystáme v následujících týdnech.