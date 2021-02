Přestože se očkování seniorů 70+ spustí až v prvním březnovém dni, některé z nich čeká první dávka už v tomto týdnu.

„Osmdesátníky jsme měli proočkované, stejně tak klienty pečovatelských domovů i personál, ale rezervační očkovací systém nám neumožnil naočkovat sedmdesátníky, pro které zbyla vakcína, takže jsme obtelefonovali a objednali některé lidi z vytvořeného seznamu a ti budou očkováni v pátek a sobotu, tedy ještě předtím, než se to spustí oficiálně,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Masarykovy nemocnice v Rakovníku Markéta Palková.

Nejpravidelněji prý je dodávána vakcína Astra. „Navíc jsou s ní i nejmenší starosti, co se týče skladování. Naopak Pfizer měl dlouhodobý výpadek. Od příštího týdne by měl chodit pravidelně, ale musíme si to pohlídat, aby byl dostatek vakcín na druhé dávky,“ uvedla Palková.

Od prvního březnového dne by se měl spustit rezervační očkovací systém také pro pedagogy. Rakovnická nemocnice však oslovila ředitele škol v předstihu. „Poslali nám seznam učitelů, kteří mají zájem se očkovat. Podobně jako jsme to dělali se sociálními pracovníky pro ně vyčleníme určité dny, aby se nemíchali se seniory,“ potvrdila Palková.

Detašované pracoviště rakovnické nemocnice v pečovatelském domě v Novém Strašecí stále funguje pouze v pondělí čtyři hodiny denně, za několik týdnů by se mohl přibýt druhý očkovací den, čtvrtek. „Souvisí to s pravidelnějším zásobování Moderny a Pfizeru. Výhledově to vidím na polovinu března,“ poznamenala Palková.

Ta také potvrdila, že počet interních pacientů rozhodně neklesá a volných lůžek je minimum. „Pacientů máme stále hodně. Interna je rozlehlá na třech pracovištích – chirurgii, gynekologii a covidoví pacienti jsou na vlastním oddělení. Máme osm pacientů na intenzivní péči. Teď jeden člověk zemřel, takže se uvolnilo místo. Můžeme ale přijmout třeba jen jednoho člověka, jako jsme přijali nedávno jednoho z Chebu, rozhodně ne pět lidí na intenzivní péči,“ popsala situaci v nemocnici náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Rakovnickou nemocnici stejně jako ostatní také dlouhodobě trápí nedostatek kvalifikovaného personálu. „Zaměstnanci už jsou opravdu unavení. Nedostatek personálu je sice dlouhodobý, ale teď se neschopenkami ještě zintenzivnil. Pomocný personál máme doplněný, ale chybí nám především sestry. Ty nemůže dělat někdo z ulice, proto jsme nepřijali ani nikoho z armády, protože nám neposkytne kvalifikovaného člověka na péči u lůžek. Potřebovali bychom také porodní asistentky,“ dodala Palková.