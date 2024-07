„Již řadu let nabízíme také stipendia pro studenty vysokých škol, například pro porodní asistentky, radiologické asistenty, všeobecné sestry a fyzioterapeuty ve výši 8 tisíc korun měsíčně. Studenti středních škol, tedy budoucí praktické sestry obdrží 5 tisíc korun měsíčně a medici 10 tisíc korun měsíčně, a to po dobu maximálně dvou let studia,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Palková.

Stipendia jsou vyplácena po uzavření dohody o nástupu do rakovnické nemocnice po absolvování (dle oboru ) a setrvání v pracovním poměr na dobu 3 až 5 let (dle oboru).

Nejedná se ovšem pouze o příspěvky, kterými se snaží rakovnická nemocnice nalákat a udržet tolik potřebný zdravotnický personál.

Při hospitalizaci zaměstnance nebo rodinného příslušníka (rodiče, manžel, manželka, druh, děti) je k dispozici nadstandardní pokoj, pakliže není obsazen (pokoj není hrazen z veřejného zdravotního pojištění). Zajištěna je také výběrové dieta v době hospitalizace, není-li dietní omezení.

Dále obdrží příspěvek na očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění (proti chřipce, pneumokok, spalničky). Zaměstnanec má také nárok na parkování v areálu nemocnice zdarma a rovněž má dotované stravování. Za oběd tak zaplatí pouze 36 korun a za druhý oběd 66 korun.

Další výhodou je příspěvek na zajištění péče o děti ve věku 1,5 - 4 roky v dětské skupině „ U Dráčka“ pro zaměstnance nemocnice. Příspěvek je určen zaměstnancům dětí. Zaměstnavatel přispívá na provoz 2/3 nákladů, rodič - zaměstnanec 1/3.

Dalšími výhodami je například příspěvek ve výši 600 Kč na pracovní obuv značky Peter Legwood zakoupené v nemocniční lékárně, proplácení zákonné pauzy u 11ti a 12ti hodinové pracovní doby. Dvacetiprocentní sleva na jednotlivý vstup do AquapRak Rakovník.

Dále má zaměstnanec možnosti využívat bezplatnou psychologickou pomoc v rámci nemocnice. Dále dostane úhrady v plné výši na vzdělávání a prohlubování kvalifikace, penzijní připojištění 600 Kč měsíčně, dále 400 Kč na životní pojištění, příspěvek na rekreaci a Vánoce dva tisíce korun, a to dvakrát ročně.

Dalšími výhodami je sociální fond, akční sezónní benefity (např. v loňském roce předvánoční slevy v lékárně pro zaměstnance, letní dotované masáže), zaměstnanci se mohou těšit na vánoční bowling, mají nárok na tři sickdays v roce.

V neposlední řadě mají dotované bydlení zaměstnavatelem v blízkosti areálu nemocnice a možnost bezplatného přespávání na pokojích k tomu určených mezi službami.