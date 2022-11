Nové CT je v nemocnici od úterý 8. listopadu, kdy bylo instalováno firmou Siemens Heathcare na radiodiagnostickém oddělení. „Nyní se na něm bude zaškolovat personál a přibližně v polovině listopadu bude CT uvedeno do plného provozu,“ potvrdila hlavní sestra nemocnice Markéta Palková. Náklady zhruba 14,5 milionu korun hradila evropská dotace v rámci projektu React.

Prostřednictvím CT budou vyšetřováni pacienti s úrazy, degenerativními změnami skeletu, onemocněním plic, dutiny břišní či močového ústrojí nebo s postižením tepen. „S pomocí CT provádíme také periradikulární terapie, biopsie parenchymatósních orgánů a drenáže kolekcí tekutin či žlučníku,“ upřesnila Palková.

Nový počítačový tomograf má oproti starému přístroji zdokonalený software pro 3D zobrazování, což umožní kvalitnější vyšetřování pacientů.

Rakovnická nemocnice se chystá v příštím roce pořídit také novou magnetickou rezonanci za zhruba 28 milionů korun. Náklady opět pokryjí dotace Evropské unie z projektu React. Magnetická rezonance má od dubna sídlit v rekonstruovaných prostorách.

V současné době se pracuje na novém vstupu do nemocnice a také se zatepluje osmipatrová budova. Nemocnice zároveň plánuje rekonstrukci jednoho patra polikliniky a přístavbu dalších dvou za 70 milionů korun z vlastních zdrojů. „Projekt se připravuje, ale zatím není tato akce odsouhlasena. Pokud se nám ji podaří realizovat, měla by být hotová do konce roku 2023,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.