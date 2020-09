Odběrové místo je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin. Objednat se je možné elektronicky, v krajním případě i telefonicky na lince 313 525 466, cena odběru činí 1756 korun.

Rakovnická nemocnice, podle jejího jednatele Tomáše Jedličky, nemusí zatím řešit kritické případy onemocnění koronavirem, počet hospitalizovaných se v posledních dnech pohybuje mezi třemi až pěti pacienty. „Jsou to různé případy, od pouhého pozitivního testu v rámci jiných onemocnění až k zápalu plic. Na ventilátoru ovšem prozatím nikdo není,“ přibližuje Tomáš Jedlička, který ještě nebyl nucen vyčleňovat celé oddělení pro péči o covid pozitivní pacienty.

„Máme na rozdíl od jarních měsíců více zkušeností a přistupujeme k pozitivním pacientům jako k jiným pacientům s infekčním onemocněním s využitím ochranných pomůcek a hygienických opatření,“ vysvětluje Jedlička. Masarykova nemocnice má v současné době vyčleněno celkem 12 lůžek pro pacienty pozitivní na covid-19, konkrétně na interním oddělení, intenzivní péči a chirurgii.

V Rakovníku již dlouhodobě bojují s nedostatkem personálu a v současné době při očekávaném růstu hospitalizovaných pacientů by se nemocnice mohla dostat do úzkých. „Nedostatek personálu je stálým problémem a zároveň největší hrozbou. Současný objem péče jsme prozatím schopni zvládat s aktuálním počtem personálu. Kombinace růstu péče současně s poklesem počtu personálu z důvodu nemoci, karantény či ošetřování člena rodiny by ale byla velmi problematická, spíše by šlo o krizový stav,“ nezastírá jednatel.

Rakovnická nemocnice má zajištěné ochranné pomůcky v dostatečném počtu minimálně na dva měsíce a jak potvrzuje Tomáš Jedlička, i na trhu je jich dostatek. „Problémem ovšem je, že pokud bychom je měli používat delší dobu a podle doporučení hygieniků, náklady na ně by dosáhly až tři miliony měsíčně. A to by byl i ekonomický problém, při kterém by nám standardní úhrada péče od zdravotních pojišťoven nestačila,“ upozorňuje jednatel.

Ten si také stěžuje na fakt, že zatímco krajské nemocnice dostaly příspěvek od kraje na řešení zvýšených nákladů spojených s epidemií, menší nemocnice nikoliv. „A to přitom jde o veřejné finanční prostředky,“ podivuje se Jedlička.