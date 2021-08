„Možná ještě otevřeme pro neregistrované jeden den v týdnu, ale v takovém rozsahu to už opakovat nebudeme,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Markéta Palková, podle které se celkově v době prázdnin zájem o očkování snížil. Denně se očkuje pouze zhruba dvě stě lidí, a tak dojde ke snížení očkovacích dnů.

V Rakovníku má podle Palkové za sebou alespoň jednu dávku vakcíny už 68 procent občanů. Nové Strašecí, kde bylo nedávno zrušeno detašované očkovací místo, je na tom se 70 procenty ještě lépe.

Nyní přicházejí většinou lidé na druhou dávku, nových zájemců je málo.

Od září proto bude očkovací centrum otevřeno pouze tři dny v týdnu po osmi hodinách denně, v říjnu se bude očkovat zřejmě už pouze jeden den.

„Spousta lidí říká, že ještě počká, ale na co čekají… Očkovací centra budou snižovat otevírací dobu. Stále ještě přicházejí i senioři nad osmdesát let nebo mladí lidé. Nejméně zájemců je z řad třicátníků a čtyřicátníků. Na tom jsme se shodli i s praktickými lékaři, u nichž je to podobné,“ poznamenala Palková.

Během léta byl naopak poměrně slušný zájem o očkování ze strany dětí, a tak Markéta Palková zvažuje ještě jedno prázdninové očkování pro děti od 12 do 15 let. Bude ale záležet na tom, zda se podaří zajistit pediatry, kteří u očkování dětí musí být přítomni.

V těchto dnech se v rakovnické nemocnici nachází jeden až dva pacienti s covidem, jejichž stav si vyžádal hospitalizaci. „Pacienti se objevili po delší době, předtím jsme nějakou dobu vůbec nikoho s covidem na lůžkách neměli,“ dodala hlavní sestra.