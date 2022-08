Ruch spojený se stavební činností je nyní v nemocnici patrný na první pohled. Staví se nový hlavní vstup. Umožní přístup do nemocničního areálu ze dvou stran, bude tam nová recepce – a také přímý vstup do lékárny. Ředitel nemocnice Tomáš Jedlička připomněl, že tato akce bude stát asi deset milionů korun. „Počítáme s tím, že hotovo bude do konce roku,“ konstatoval.