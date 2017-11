Rakovnická nemocnice výrazně rozšiřuje ambulance, dětská však stále chybí

Rakovník – Rakovnická Masarykova nemocnice nabízí svým pacientům hned pět nových ambulantních oddělení a do týdne má přibýt šestá. K tomu navíc rozšiřuje akutní příjem a mluví se i o onkologické péči. Zajištění dětské ambulance, po které se rodiče z Rakovnicka marně ptají již několik let, však ve výčtu novinek stále chybí.

Masarykova nemocnice v RakovníkuFoto: archiv nemocnice

Už měsíc v rakovnické nemocnici nově působí například ambulance neurologie. Ta stávající se rozšířila na pět dní v týdnu a tým tří lékařů. Dvě lékařky již v rakovnické nemocnici působí, nově jim přibyla posila v podobě lékaře Ctirada Lakomého. S jeho osobou se péče neurologické ambulance rozšíří také o vyšetření EEG a EMG i spánkové poruchy.

Od října mohou pacienti znovu navštěvovat také kardiologickou a interní ambulanci, která se návratem lékařky Zuzany Faťunové rozšíří o jeden den ordinační doby v týdnu navíc.

Naprostou novinkou na poli rakovnické nemocnice je ambulance psychiatrie a sexuologie, kterou vede specialista Tomáš Neumann. Jako soukromý lékař má v nemocnici pronajatou ordinaci. „Rozšíření této péče je tady potřeba, neboť stávající psychiatři jsou poměrně vytížení a praktičtí lékaři si stěžovali jednak na vytíženost a poptávku po sexuologických službách i dlouhé objednací doby svých pacientů,“ uvedl důvody ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.

Poměrně velká prý byla poptávka ze strany praktických lékařů také po zajištění urologické ambulance. Její provoz nemocnice obnovila po té, co jeden z lékařů odešel do penze. Nově zde svoji ordinaci na čtyři dny v týdnu otevřel lékař Kamil Belej. „Považuji za velkou výhodu, že kromě ambulantní léčby je kolega Belej schopný zajistit v případě specializovaných větších výkonů návaznost na klinické pracoviště v Praze. Pacienti by pak na operaci jeli za konkrétním lékařem, s kterým se již setkali a mají s ním zkušenosti,“ komentoval ředitel Masarykovy nemocnice.

Od 6. listopadu by do výčtu nových ambulantních specialistů mělo přibýt také jméno lékaře Michala Šotoly, který bude dvakrát v týdnu k dispozici pacientům v oblasti pneumologie a ftizeologie.

Navíc už doslova za pár dní chystá nemocnice rozšíření akutního příjmu. Pacienti se jednak mohou těšit na prostornější prostředí, se kterým souvisí i osm nových lůžek, z toho tři monitorovaná. Nemocnice slibuje také možnost pacienty na příjmu krátkodobě ubytovat v případě akutních potíží, které je možné řešit ambulantně.

Stále nevyřešená je však otázka dětské ambulance, která v rakovnické nemocnici i nadále chybí. A to už tři roky. Rodiče s dětmi tak musí v akutním případě dojíždět i desítky kilometrů daleko, do Kladna nebo Prahy.

„Po uzavření dětského oddělení poskytujeme v nemocnici pouze péči pro novorozené děti v rámci porodnického oddělení a dětskou alergologii,“ upřesnil ředitel rakovnické nemocnice. A s rodiči tolik žádanou ambulancí se prý nepočítá ani v plánech do budoucna. Vedení nemocnice se obává, že by měla velký problém se sháněním pediatrů.

„Zatím nebyly požadavky na to, aby tato péče tady byla poskytovaná, protože terénní praktičtí lékaři ji dosud pokryly,“ vyjádřil se Tomáš Jedlička. Zároveň dodal, že kdyby se nemocnice nakonec rozhodla dětskou ambulanci zřídit, konzultovala by to právě s praktickými dětskými lékaři. „Obávám se, že bychom stejně pediatra nesehnali. Proto tímto směrem neuvažujeme,“ nechal se slyšet ředitel Jedlička. Na otázku, zda nemocnice po vhodném lékařském personálu již pátrala, však přiznal, že nikoli.

Trend postupné modernizace nemocnice však navzdory absenci některých žádaných oddělení nepolevuje. Od nového roku by mělo dojít k rozšíření onkologické péče, o kterém vedení nemocnice nyní jedná. Současně je pro pacienty tato ambulance k dispozici pouze jeden den v týdnu a její kapacitní rozšíření slibuje méně dojíždění a více včasné péče těm, kteří jí opravdu potřebují.