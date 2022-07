OBRAZEM: Putování za mistrem Janem. Přes dvě stě turistů vyrazilo na pochod

Na rakovnické MOA se ale sportuje celý rok a v mezitřídní sportovní soutěži byla ve školním roce 2021/2022 nejúspěšnější třída 2.L.

„Chceme, aby si studenti zasportovali, prožili i na závěr roku pěkné dopoledne a užili si i nějakou zábavu. Takhle to bylo i dnes a je to vydařený den, který ještě do oběda zakončí předávání vysvědčení," okomentoval poslední den školního roku hlavní organizátor Tomáš Růžička za celý tým učitelů.