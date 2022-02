"Tehdy městská rada návrh zamítla a uvedla, že to s Rakovníkem nemá nic společného. Nyní je vedení města jiné a návrh jednomyslně podpořilo, neboť se to týká i České republiky a tudíž i Rakovníka, proto jsme se rozhodli nejen k vyvěšení vlajky, ale i k večernímu rozsvícení oken na radnici," pronesl Švácha, který současnou situaci na východě vnímá se zármutkem.

"Myslím si, že do 21. století něco takového nepatří. Strašně mě to překvapilo, že je něco takového vůbec možné," uvedl místostarosta, který má známé spíše z Ruska. "Ale s nimi už jsem se tak deset let nebavil, v kontaktu s nimi nejsem," konstatoval.

O konkrétní pomoci Ukrajině se vedení města zatím ještě nebavilo. "Musíme nejprve zjistit, jakým způsobem je možné něco poslat a kam to adresovat. Určitě se nějakým způsobem budeme snažit pomoci tak jako vždy, ale zatím nevím jak. Zda zdravotnickým materiálem, nebo tam vypravit nějaké konvoje. To teď ale asi vůbec nebude možné, zatím nikdo nic neví," řekl Švácha. "Někdo si myslí, že se nás to netýká, ale nás se to týká," uzavřel.