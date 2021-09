Organizaci si pochvalovali i sami účastníci. "Bylo to super. Škoda, že moje děti nechtějí šlapat tak dlouhou trasu. Také jsem si výborně pochutnala na občerstvovačkách. Přednášky v pátek byly také moc zajímavé," shrnula jedna z účastnic Jitka Vašková.

Do osmého ročníku zasáhly také sršni, kteří na Javornici pobodali asi čtyřicet účastníků. Zajímavostí také bylo, že se snědlo celkem 29 kilo škvarkových placek od Hendrichů. Součástí programu byl i páteční přednáškový večer o historii Pražské stovky a závodu na tisíc mil a rovněž vystoupení DJ a trumpetisty na Pavlíkovské rozhledně.

Nejpočetnější skupina se vydala na pětačtyřicetikilometrový okruh z nádvoří hradu Krakovec. Dohromady čtyřicítku absolvovalo 266 chodců a běžců. Poměrně velké množství cyklistů, celkem 162, si vyzkoušelo trať RC60, která měřila 65 kilometrů. Vůbec nejdelší trasou byla R100, která měřila 105 kilometrů a vyzkoušelo si ji 54 odvážlivců. Nejrychlejší čas na stovce byl 11 hodin, 26 minut. Naopak nejdéle na této trati pobyli dva chodci, a to více než 28 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.