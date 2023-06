/FOTO, VIDEO/ Mateřská škola Průběžná na Zátiší v Rakovníku se loučila s předškoláky. Budoucí prvňáčkové zažili na slavnostním setkání i šerpování.

Slavnostní rozloučení s předškoláky v mateřince Průběžná v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Po šerpování, společné písničce a přípitku následovalo sportovní odpoledne, které ke školce Průběžná patří, neboť je zaměřena právě na sportovní aktivity.

„Ještě nedávno to byla malá miminka, která plakala v náručích. Po prvních slovíčkách se malé ratolesti naučily chodit a běhat, až nastoupily do mateřské školy. A z malých dětiček jsou najednou školáci a my učitelky jsme rády, že jsme s nimi mohly trávit tolik času," řekla před slavnostním šerpováním ředitelka školy Radka Sabová.

Celkem do školy v září nastoupí 38 dětí, které dosud navštěvovaly mateřskou školu Průběžná.