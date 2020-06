První z nich bude tradiční „orienťák“, který již léta celé Cyklování zahajuje. Ten se uskuteční v sobotu a večer se zájemci mohou vydat rovněž na „Noční Javornici“. V neděli odpoledne odstartuje závod horských kol na 33 a 51 kilometrů, který se bude konat na nové trase směrem od Rakovníka na západ.

„Abychom nemuseli dělat zábory, uzavírat silnice a omezovat dopravu, tak jsme to přesunuli mimo centrum a letošní závody budou vyloženě zaměřené na závodníky. Na náměstí nelze regulovat počet lidí, který by měl být stanoven do tří set,“ vysvětluje hlavní pořadatelka Cyklování Milena Křikavová. Ta také doufá, že nějaká opatření do té doby opadnou.

„Nyní je to složitější, protože na Tyršově koupaliště platí povinnost nošení roušek. Závodníci z něj hned vyjedou, takže těch se to netýká, ale my pořadatelé bychom je měli podle současných nařízení mít. Ale zvládli bychom to nějak i tak,“ ujišťuje Milena Křikavová.

Letošní okleštěnou verzi dali pořadatelé název Recyklování 2020, v příštím roce bude již oficiální 12. ročník Rakovnického cyklování. „Vyšli jsme vstříc závodníkům, kteří se na závody těší a připravují, stejně tak rodinám s dětmi, aby si vyjely na výlet. Letos tedy budou jen dva závody a výlet, příští rok doufejme Cyklování bude mít opět tradiční program,“ dodává Milena Křikavová.