Ocenění Gratias bylo letos předáno opět u příležitosti Světového dne sociální práce na konferenci „Sociální práce ve veřejné správě“, která se konala v polovině března. Jak Alena Ostrejšová přiznala, v ocenění vůbec nedoufala. „Nominován může být sociální pracovník z celé republiky, takže jsem vůbec nevěděla, kolik dalších lidí bylo nominováno. O to větší překvapení pro mě bylo, když mi v prosinci přišel dopis, že jsem byla vybrána. Byla jsem docela v šoku, musím přiznat, že jsem to nečekala. Pokaždé, když jsem postoupila do dalšího kola, jsem nemohla uvěřit tomu, že bych mohla mít šanci se dostat až k samotnému vyhlášení. Sociální práci sice dělám již dvacet let, ale nejsem nijak veřejně známá,“ pronesla Alena Ostrejšová.

Ta také přiznala, že nějakou dobu netušila, kdo ji vlastně na toto ocenění nominoval. „Na jaře jsem obdržela z ministerstva dopis o nominaci v kategorii školy a školská zařízení, ale nominace je tajná. Vyplnila jsem dotazník, asi za měsíc mi přišel mail, že jsem postoupila do užšího výběru a takto se to opakovalo až do prosince,“ popsala.

Až jednou se ředitel novostrašeckého Dětského domova Alexandr Krško prořekl u oběda, kdy se jeden z případů zdejšího dítěte povedlo dotáhnout do zdárného konce. „Pan ředitel prohodil, no já věděl, proč tě nominovat, tak mi to došlo. Přesto jsem to po celou dobu nikomu neřekla, kromě manžela, jeho neteře a pak těsně před vyhlášením se to dozvěděla ještě moje kolegyně. Ani při posledním dotazníku v listopadu jsem si nevěřila a myslela, že už dál nepostoupím,“ svěřila se Alena.

Poté, co se dozvěděla, že byla vybrána v kategorii školy a školská zařízení, začal kolotoč. Fotografování, natáčení medailonku, na což Alena nebyla zvyklá. „Musela jsem představit náš domov. Bylo to pro mě celkem stresující, neboť na kameru nerada mluvím,“ přiznala.

Následně dala několik fotografií z vyhlášení na facebook s poděkováním a krátkým komentářem, a ihned se začaly objevovat lajky a blahopřání. „Překvapily mě reakce a počet lidí, kteří mi napsali, že cena je v dobrých rukách. Lidí asi věděli, co dělám, že to nekončí jen osmihodinovou pracovní dobou, ale že dělám i něco navíc. Cítila jsem ohromnou radost,“ rozplývala se.

Rodačka z Hostokryj, která šestnáct let žije nedaleko Pustovět, pracuje v oblasti sociální péče od roku 2000, z toho devět let přímo v dětském domově. Předtím pracovala devět let v domově seniorů v Kolešovicích a začínala jako sociální pracovník pracující s osobami s kombinovanými vadami a jejich rodinami. Kromě svého zaměstnání v dětském domově působí také jako odborný sociální poradce v Nadačním fondu Umění doprovázet. V roce 2018 tento fond otevřel půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou má Alena na starosti. V Pustovětech také spolupracuje s místní starostkou v oblasti sociální péče týkající se sociálního bydlení, které se v obci buduje.

Co se týče samotného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, to Systémovou podporou sociální práce v obcích navazuje na již skončený projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, který vznikl za účelem ocenění sociálních pracovníků a pracovnic za jejich profesní působení. Toto ocenění se sociálním pracovníkům předává od roku 2018.