I v městysi Křivoklátu zatím s masopustem počítají, měl by se konat 26. února, avšak bez tradiční zábavy v sokolovně. „Zkusíme ho uspořádat, uvidíme, jaká bude epidemiologická situace, zda třeba aktéři nebudou nemocní nebo v karanténě, ale počítáme s ním. Průvod ovšem bude končit před sokolovnou, dovnitř už nepůjdeme,“ uvedla křivoklátská starostka Libuše Vokounová.

Ve stejném termínu by se měl uskutečnit i masopust v Čisté. Stejně jako v minulosti místní vyjedou do okolních vesnic zvát ostatní, odpoledne od 14 hodin projde průvod Čistou, ale taneční zábava se ruší. „Vzhledem k opatřením, kdy platí pouze sto osob ve vnitřních prostorách, respirátory a certifikáty, by uspořádání zábavy bylo velmi náročné,“ vysvětlila starostka Blanka Čebišová.

S masopustem počítají poslední únorovou sobotu i v Krušovicích. „V předchozím dni v pátek budeme dělat masopustní zabijačku,“ připomněla krušovická starostka Markéta Fröhlichová.

Na stejný den plánuje masopust rovněž město Nové Strašecí. Sraz bude na Komenského náměstí ve 14 hodin. „Zhruba o půl hodiny později bude následovat průvod maškar za doprovodu hudby, který projde kolem kostela k Novostrašeckému kulturnímu centru, kde se bude od šestnácti hodin konat přehlídka dětských masek a masopustní rej,“ informovala Ivana Rezková z odboru kultury, sportu a tělovýchovy města.

Rakovnická radnice oficiální masopust nepořádá, myšlenku masopustního veselí se ale snaží oživit místní dům dětí a mládeže. V prvním březnovém dni v deset hodin se koná sraz všech masek na Husově náměstí před radnicí. Průvod pak vyrazí směrem ke kostelu. Účastníci se mohou těšit na vystoupení folklorního souboru Borůvky nebo ale vystoupení literárně-dramatického kroužku základní umělecké školy a dětí z mateřských škol.

Třtice ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči pořádají masopust až 12. března na místě zvaném Na place. Sraz maškar je ve 13 hodin, o hodinu později vyráží průvod na cestu obcí. V průběhu akce budou zvoleny nejtradičnější, nejsympatičtější, nejhezčí a nejlepší dětské masky, které obdrží odměny. Pro dospělé maškary je připravena večerní masopustní veselice, která začne v místním sále ve 20 hodin.