Výskyt a kvalitu smaženého sýru mapují už nějakou dobu nadšenci na Smažákomapě.

„Jednoznačně už léta letoucí U Primase. Včetně perfektní tatarky,“ napsala například uživatelka Světla Čerychová. „U Primase a hlavně nej tatarka,“ pokračovala Magda Trešlová a tradiční rakovnickou restauraci v centru města jmenovali i další. Restaurace je otevřena pouze v době obědů, tedy do 14:30 hodin a jak potvrdila její provozní Markéta Polívková, smažený sýr je jedním z nejvyhledávanějších jídel. „Jde hodně na dračku, ale nedokážu přesně říci, kolik porcí za den vydáme, pokud ho máme v nabídce, je to totiž různé. Lidé si žádají i další česká jídla, jako třeba svíčkovou a další omáčky. Co se týče smaženého sýru, není ničím atypický, podáváme k němu i domácí tatarku, kterou mají zákazníci rádi,“ uvedla Polívková.

Ta také prozradila, že v restauraci zdražují průběžně. „Ceny stále rostou. Smažák u nás máme za 140 korun, když k tomu jsou hranolky, je to třeba o deset korun dražší. Pořád si ale myslím, že jsme nejlevnější restaurací ve městě,“ konstatovala.

Jak připravuje smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Zdroj: Youtube

Někteří Rakovničané také uvedli, že smažený sýr jim velmi chutnal v restauraci U Zlatého hroznu, která se nachází přímo naproti Primasovi. V rámci obědového menu si ho zákazník může dopřát včetně hranolek a tatarky za 160 korun, s bramborem stojí o pět korun méně. „Když ho máme na obědy jako hotovku, tak musím říci, že zájem o něj je velký. Děláme ho z goudy, který je lepší než eidam. Na minutku k večeři ho máme dražší, to stojí 215 korun včetně přílohy,“ prozradila číšnice a dále uvedla, že oproti loňsku o několik korun „smažák“ podražil. „Byli jsme nuceni vzhledem k růstu cen, ale to asi všude,“ poznamenala.

Železniční muzeum v Lužné se připravuje na novou sezonu. Chystá novinky

Také další rakovnická restaurace U Šéby je vyhlášená pro své smažené sýry, i když jak sdělil její provozní Josef Cír, jedno jídlo se objednává ještě více. „Nejvíce ze všech jídel jedou tataráky, ale smažáky se jí také hodně a pořád, většinou během různých akcí. Neděláme žádné polotovary, ale klasicky obalíme sýr. U nás stojí 179 korun včetně hranolek a tatarky,“ uvedl Cír.

Dalšími restauracemi v Rakovníku, kde lidem chutná smažený sýr, je například Černý orel, Divadelní restaurace nebo Šalanda. Mimo Rakovníka pak třeba Hospoda U Jezzu u Berounky, hostinec Rozvědčík, který se rovněž nachází u řeky Berounky, v hostinci Na Cikánce v Krupé, v restauraci Narpa v Lánech a nebo v kempu Bucek.