Takových míst, kde se štamgasti promění ve voliče, je na Rakovnicku několik. Například v Hřebečníkách či v nedalekých Týřovicích. Poměrně častým volebním místem bývají knihovny a především budovy škol a školek. Například v Čisté, v Lišanech, Lubné, Roztokách nebo Oráčově. Nemusí jít nutně o mateřinky či základní školy, některé volební místnosti jsou i v družinách, tělocvičnách a v případě Oráčova ve školní jídelně.

Asi nejrozlehlejším místem, kde bude umístěna urna, bývá tradičně velký sál kulturního domu v Senomatech. V městysi bývá volební místnost také v místní malebné Roubence, letos ovšem bude pouze již ve zmíněném kulturním centru Senomat.

Ve Lhotě pod Džbánem, která spadá pod Mutějovice, se volí tradičně v místním pečovatelském domě, což vloni v době epidemie nelibě nesli někteří místní. Starosta Mutějovic Martin Pinka v tom ovšem problém neviděl. „Je to tam mimo hlavní provoz, takže je to vyřešené,“ reagoval tehdy mutějovický starosta.

Zajímavá sídla volebních komisí skýtají zejména některé menší vesničky a místní části větších obcí. Třeba v Lodenici, která spadá pod Mšecké Žehrovice, půjdou voliči v pátek a sobotu volit do místní smíšenky. V Řevničově do nádražní klubovny, v Srbči do budovy na koupališti a v Tytrech dokonce do autobusové garáže.