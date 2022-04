Výhodou, je že ministerstvo zdravotnictví nedávno rozšířilo síť zdravotnických zařízení, v nichž mohou lékaři vykonat zmíněné stáže, a tak je trojice ukrajinských lékařů absolvuje přímo v rakovnické nemocnici.

Ve městě v současné době pobývá několik stovek ukrajinských uprchlíků, přičemž radnice, právnické i fyzické osoby se snaží zajistit jejich ubytování. Například v městské ubytovně ve Skryjích bydlí 36 lidí, dalších 11 přechodně pobývá v chatkách na Tyršově koupališti.

Ze skryjské ubytovny se ovšem rodiny vystěhují do konce dubna. „Hasiči budou postupně převážet rodiny zpět do registračních center a následně je rozvezou po ubytovnách hotelového typu či po rodinách. Od května jsou v ubytovně objednány různé akce, dětské tábory a pořadatelé to nechtějí rušit. Každopádně existují nabídky do soukromých objektů, hasiči to řeší a jsou s námi ve spojení,“ sdělil rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Virová nákaza na ubytovně

Ve skryjské ubytovně se před nedávnem vyskytla virová nákaza, dokonce tam musela hned šestkrát přijet záchranná služba. Všechny problémy jsou ale, zdá se, zažehnány.

Zhruba sedm desítek běženců žije v ubytovně v Ottově ulici v bývalých kancelářích, které jejich majitel provizorně předělal tak, aby se v nich dalo bydlet. S vybavením částečně pomáhá i rakovnická pobočka organizace Člověk v tísni, která na něj poslal 150 tisíc korun.

Dalších jedenáct lidí je ubytováno v chatách v Tyršově koupališti, kde by jim pobyt rovněž měl skončit na konci dubna. Vedení města ovšem s provozovatelem koupaliště Romanem Jaškem bude jednat o prodloužení termínu pobytu.

„Situace se bude odvíjet podle toho, zda pan Jašek bude mít využití pro všechny chaty či je schopen ještě nějaké uprchlíky na určitou dobu v nich ponechat. Ukrajinci jsou zatím ubytováni v chatách, které splňují teplotní standardy, neboť bylo v dubnu poměrně chladné počasí. Obsazené jsou celkem tři chaty z pěti zateplených,“ konstatoval starosta.