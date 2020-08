„Dočasné uzavření rakovnické interny zvládla Oblastní nemocnice Kladno na výbornou,“ zhodnotila nastalou situaci po opětovném otevření interny Helena Frintová z kanceláře hejtmanky Středočeského kraje.

Slova chvály na spojení sil s členy týmu městské nemocnice ve Slaném měl také primář interního oddělení v Kladně Ivo Podpěra, podle jehož slov bylo v Kladně hospitalizováno přes 30 pacientů z rakovnického okresu. „Pokud to situace umožnila, snažili jsme se příchozí pacienty ošetřovat v ambulantním režimu,“ poznamenal primář.

Nemocnice opravila interiéry a v září otevře nové parkoviště

Rekonstrukce interního oddělení zahrnovala výměnu stavební části zázemí oddělení včetně sociálních zařízení, výměnu oken, výměnu povrchů na chodbách a výmalbu zázemí. „Náklady nejsou ještě úplně uzavřené, ale pohybují se mezi jedním až dvěma miliony korun,“ upřesňuje jednatel rakovnické nemocnice Tomáš Jedlička.

Opravy interního oddělení ovšem nejsou jedinou stavební činností v nemocnici. Na jaře se začalo budovat také nové parkoviště v jihovýchodní části areálu. Parkoviště bude sloužit pro pacienty a návštěvy akutní části nemocnice a mělo by navazovat na budoucí nový vstup a urgentní příjem. Kolaudace se uskuteční 3. září. Parkoviště by mělo mít kapacitu 64 parkovacích míst.

„V letošním roce ještě plánujeme dokončení výstavby požárního schodiště na severní straně hlavního pavilonu, dokončení rekonstrukčních prací na patře porodnice a zahájení rekonstrukce sedmého patra, kde se nachází šestinedělí a novorozenci,“ přibližuje další letošní plány Jedlička.

V plánu je také zahájení rekonstrukce části fasády a výměny části oken v hlavním pavilonu, na což rakovnická nemocnice již obdržela stavební povolení.

Vedení Masarykovy nemocnice by také rádo provedlo výstavbu nového vstupu do nemocnice se vznikem recepce a přístupem z parkoviště v prostoru mezi lékárnou a hlavní budovou. „Jedním z důvodů je možnost kontrolovaného vstupu do nemocnice v době vyššího výskytu infekčních onemocnění,“ vysvětluje jednatel, který celkové náklady odhaduje na osmdesát milionů korun. „Investiční náklady kryjeme z vlastních a úvěrových prostředků, stát i kraj se na zajištění péče o občany Rakovnicka odmítá podílet,“ krčí rameny Tomáš Jedlička.