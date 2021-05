/FOTOGALERIE/ Větší počet odborných učeben si slibuje vedení 1. základní školy v Rakovníku od půdní vestavby. Ovšem její realizace je zatím podmíněná možností čerpání dotace. Jiné plány se dočkají své realizace ještě tento rok. Jedná se o rekonstrukci budovy Omáčkovny, kde se učí první a druhý ročník, a přestavbu dílen.

Budova Omáčkovny, ale i dílny 1. základní školy se dočkají opravy. | Foto: Deník/Josef Rod

„Žáci přibývají, za devět let jich přibylo přes dvě stě a většinu učeben máme využitou pro kmenové třídy. Proto nutně potřebujeme prostory, kam bychom mohli umístit odborné učebny, především na přírodopis, chemii či zeměpis. Věnujeme se aktivitám, které vyžadují specializovaný prostor, kde si žáci mohou nechat rozpracované věci,“ vysvětlil ředitel školy Karel Folber. Podle něj je důležité, aby škola měla alespoň dvě nové učebny, ve kterých by se třídy mohly střídat a díky kterým by bylo možné výuku více dělit.