Celodenní vstup do venkovního areálu podražil skoro o třetinu, ze sedmdesáti korun na stokorunu. Základní hodinové vstupné do vnitřního bazénu nyní stojí 80 korun, za bazén a atrakce zaplatí návštěvník starší patnácti let nově 110 korun za hodinu, vstup do sauny spojený s návštěvou bazénu stojí do 120 minut 210 korun.