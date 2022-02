„Astronomické náklady energií mě opravdu nepotěšily. Energie vzrostly trojnásobně, jen za leden jsem obdržel fakturu na půl milionu. Mám informace z jiných bazénu, že všechny zdražují, ale my zatím necháváme ceny stejné, i když ke zdražení pravděpodobně později dojde. Pro školy budeme zdražovat, ale to se projeví až po letních prázdninách,“ popsal Dušan Godeša.

Rakovnický aquapark má za sebou další složitý rok. Podle odhadů jednatele ÚMK Rakovník přišel kvůli covidu minimálně o 5 milionů korun na tržbách. Godeša proto doufá, že tento rok proběhne konečně bez větších omezení. Několik milionů na provozních nákladech by navíc měla uspořit kogenerační jednotka, která z plynu vytváří teplo a elektrickou energii. „Ohříváme si teplou vodu a zajišťujeme elektrickou energii na provoz bazénu. Nějakou dobu trvalo, než jsme kogenerační jednotku spustili, vedoucí technického úseku Vít Pícl věnoval spoustu času jejímu ladění a konečně nám funguje. Pokud vše půjde tak, jak má, mohla by v ideálním případě ušetřit až dvě třetiny spotřeby elektřiny. Ročně by měla uspořit miliony korun,“ poznamenal Godeša.

Aquapark je po jarních prázdninách a karanténách opět plný plaveckých škol

V loňském roce řešili provozovatelé aquaparku únik vody ve velkém bazénu. Ten se podle vedoucího technického úseku stabilizoval. „Nebyli jsme uzavření, bazén se nevypouštěl, což tomu viditelně pomohlo. Únik je v řádu litrů, samozřejmě to není ideální, ale firma, se kterou město komunikuje, by snad měla najít řešení,“ konstatoval Vít Pícl.

Ten si také povšiml, že po zrušení omezení vstupu neočkovaným se zvýšila návštěvnost. „Už během jarních prázdnin bylo vidět, že rodiče s dětmi opravdu chodili. O víkendu přišlo kolem šesti set lidí za den, předtím, když byl dobrý víkend, sotva pět set,“ popsal.

Přestože i do života aquaparku zasáhl omikron a s ním související karantény, provoz zůstal po celou dobu bez omezení. „V jednu dobu to bylo docela na hraně, museli jsme rušit i dovolené, ale zvládli jsme to,“ konstatoval Godeša.

Jednatel ÚMK by se chtěl letos věnovat zkrášlování venkovního areálu a zvyšování nabídky jeho služek. „Rád bych ještě o něco vylepšil jeho využití. Máme novou klouzačku do brouzdaliště, kterou jsme nestihli dodat na sezonu a ještě něco nového vymyslíme. Rádi bychom také opět uspořádali venkovní koncert a možná něco vymyslí i nový provozovatel bazénové restaurace, který provozuje také pizzerii Delivery,“ pronesl.