„Z tohoto důvodu, jsme započali se zprovozněním venkovního areálu, který otevřeme v červnu při prvních slunečních dnech," pokračuje Dušan Godeša, jednatel Údržby městských komunikací Rakovník, která má rakovnický aquapark na starosti.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Po znovuotevření AquapRaku návštěvníci ještě nebudou moci z důvodu vládního nařízení využít divoké řeky. Omezena bude například i kapacita sauny či vířivek. Ve velké vířivce bude moci být místo dvanácti pouze šest lidí, v malé místo osmi čtyři osoby. Tobogan lze využívat s rozestupy 1,5 metru. V jednu dobu bude moci do rakovnického aquaparku vyrazit maximálně tři sta návštěvníků.

Zaplavat si můžete na Tyršově koupališti

Již otevřený je naopak areál Tyršova koupaliště, zatím však pouze pro návštěvníky místní zahrádky. „Otevřeli jsme ji minulý pátek za podmínek, jaké nařídila vláda. Ze dvou restauračních budov máme zatím otevřenou pouze tu menší, aby u nás mohli lidé na chvíli posedět a dát si pivko,“ říká provozovatel Tyršova koupaliště Roman Jašek.

Od pondělí si budou moci návštěvníci areálu také konečně zaplavat. Provozovatel koupaliště si však nedokáže představit, jak bude znovutevření v praxi vypadat za podmínek, které stanovila vláda.

„Zatím vůbec nemám představu, jak to bude probíhat. Lidé jsou různí a nějak se nedokážu představit, že budeme chodit a kontrolovat rozestupy, roušky a další věci. V minulosti už jsme řešili pár věcí a byl to vždy problém, a teď je ještě upozorňovat na nošení roušek, to si vůbec nedovedu představit. To je práce tak pro deset lidí,“ kroutí hlavou Roman Jašek. „Navíc ani nevím, kam si budou lidé odkládat roušku, až půjdou do vody. Celé je to nastavené zvláštně,“ pokračuje.

Provozovatel Tyršova koupaliště využil uzavření areálu k rekonstrukci chatek. „Vrhli jsme se do toho s kamarádem v době, kdy začala karanténa. Bohužel jsme stihli jenom čtyři, které se nám podle mě povedly. V posledních dnech jsme upravovali detaily u ostatních chatek, aby byly provozuschopné, daly se zamykat a podobně,“ popisuje Roman Jašek s tím, že opravy budou pokračovat po konci letní sezony.

„Od města máme zelenou na to, abychom koupili materiál, popřípadě nám ještě pomohou kluci z Údržby městských komunikací a vrhneme se do zbytku. Už mají nějaký věk a předchozí provozovatelů jim moc péče nevěnovali,“ povšiml si.

V létě se na Tyršově koupališti uskuteční také několik akcí. Vedle tradiční Tyršovy lávky i tzv. „Koronačáry“. „Tyršova lávka bude v nějakém omezeném počtu, tak doufám, že lidí nepřijde více. Dále budeme dělat náhradu za pálení čarodějnic, které byly vždy první akcí roku. Vloni tady bylo v průběhu dne snad dva a půl tisíce lidí. Obě akce jsou dobré v tom, že lidé přicházejí a odcházejí v průběhu celého dne, takže v jednom okamžiku není tolik lidí,“ dodává Roman Jašek.