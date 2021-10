„Vloni jsme v této kategorii byli jedenáctí asi z patnácti zúčastněných měst. Bohužel tehdy neplavaly kvůli covidu žádné děti, letos ale máme přihlášené nějaké skupiny ze základních i středních škol. Plave se na sto metrů a startuje se přímo z vody, nikoliv z bloku. Může se plavat jakýkoliv způsobem, a to kdykoliv od 6 do 18 hodin,“ uvedla vedoucí rakovnického AquapRaku Renata Spurná.

Ve středu 6. října se uskuteční již třicátý ročník Plavecké soutěže měst, do které se opět po roce zapojil i Rakovník. Soutěž je rozdělena na tři kategorie a Rakovničtí budou soupeřit v té nižší mezi městy do 20 tisíc obyvatel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.