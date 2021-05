/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Centrum pro děti, mládež a dospělé Drak v Rakovníku stále rozvíjí své aktivity od nejmenších dětí od čtyř měsíců až po dospělé a s otevřenou náručí v současnosti vítá další rozvolňování protiepidemiologických opatření. Na jeho fungování i plány pro nejbližší týdny a měsíce jsme se zeptali osoby nejpovolanější, Andrey Nytrové-Parobkové.

Z činnosti rakovnického centra pro děti, mládež a dospělé Drak. | Foto: archiv centra Drak

Jak se opatření proti šíření epidemie promítla do vaší činnosti?

Bohužel, pandemie dohnala i nás a naše volnočasové aktivity pro děti. Dokud to šlo, tak alespoň parkouristi trénovali venku, stihli jsme jen jednu nocovku, které jsme plánovali tematicky jednou měsíčně, dělali jsme různé výrobky, podporovali tak hlavně různá zařízení se zvířátky, vozili jsme věci do Klokánku i charity. Dali jsme se i do několika úprav, domalovali jsme vnitřní parkourové hřiště, dodělaly se místnosti na hlídání dětí a praní prádla. Dětské skupiny už máme otevřené, a tak jsme na všechny pátky v květnu a červnu naplánovali výlety.